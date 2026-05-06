Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, την Τρίτη 5 Μαΐου 2026, μετέβη στο Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, όπου αποκάλυψε μια μαρμάρινη πλάκα για το γεγονός της αποκτήσεως από το Οικουμενικό Πατριαρχείο του ακινήτου που στεγάζει το Γραφείο της Πρωτόθρονης Εκκλησίας στην πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους.

Προηγουμένως, ο Διευθυντής του Γραφείου Εκπροσωπήσεως, Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, προσφώνησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, αναφερόμενος στην ιστορία του Γραφείου και στους μεγάλους ευεργέτες και χορηγούς, οι οποίοι συνέβαλαν στην απόκτηση του ακινήτου.

Η προσφώνηση του Σεβ. Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου:

Ο Πατριάρχης αντιφώνησε εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες στους ευεργέτες και χορηγούς, ενώ αναφέρθηκε και στην μεγάλη ανακαίνιση της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, η οποία πραγματοποιείται με την γενναία χορηγία του Άρχοντος Αθανασίου Μαρτίνου, προσβλέποντας πάντοτε στην επαναλειτουργία της Σχολής στο άμεσο μέλλον.

Παρέστησαν: Αρχιερείς και Άρχοντες της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, αρκετοί εκ των οποίων ήσαν οι χορηγοί του έργου.