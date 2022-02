Sarah Jessica Parker: Η καθηλωτική εμφάνιση με πορτοκαλί φόρεμα Valentino στο φινάλε του «And Just Like That»

Στο τελευταίο επεισόδιο και μεγάλο φινάλε της σειράς του reboot του «Sex and the City», «And Just Like That», η Carrie Bradshow (Sarah Jessica Parker), επιστρέφει στο Παρίσι για να αποχωριστεί πλέον για πάντα τον Mr. Big, ρίχνοντας τις στάχτες του στον Σηκουάνα, έπειτα από ένα όνειρο που είδε.

Στο επεισόδιο αυτό τη βλέπουμε να φοράει ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί φόρεμα από τον οίκο Valentino που συνδύασε με φούξια γάντια και ένα τσαντάκι στο σχήμα του Πύργου του Άιφελ.

