Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνθηκε εσπευσμένα χθες Σάββατο το βράδυ από τον χώρο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το δείπνο της ένωσης ανταποκριτών Λευκού Οίκου, αφού ακούστηκαν πυρά και συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης, ανέφεραν αξιωματούχοι των σωμάτων ασφαλείας και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στην αίθουσα εμφανίστηκαν πάνοπλοι αστυνομικοί, που απομάκρυναν το προεδρικό ζεύγος, ενώ πολλοί από τους 2.600 καλεσμένους αναζητούσαν κάλυψη κάτω από τα τραπέζια.

Όλοι οι παριστάμενοι στην αίθουσα απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του AFP, όπως και μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης, ιδίως ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με το Αssociated Press, ένοπλος άνοιξε πυρ έξω από την αίθουσα δεξιώσεων του ξενοδοχείου Washington Hilton όπου ο Τραμπ παρευρισκόταν.

Αστυνομικοί περικύκλωσαν τον χώρο, ενώ ελικόπτερα πέταγαν στο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Τραμπ: Αρκετά καλό βράδυ

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι ο «ένοχος» στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου συνελήφθη, ενώ παράλληλα επαίνεσε τις αρχές επιβολής του νόμου και ζήτησε να συνεχιστεί η εκδήλωση.

«Περάσαμε ένα αρκετά καλό βράδυ στην Ουάσινγκτον, η Μυστική Υπηρεσία και οι Αρχές Επιβολής του Νόμου έκαναν φανταστική δουλειά. Ενήργησαν γρήγορα και γενναία. Ο δράστης συνελήφθη και έχω συστήσει να «να αφήσουμε την παράσταση (εκδήλωση) να συνεχιστεί υπό την καθοδήγηση των Αρχών. Ανεξάρτητα από αυτήν την απόφαση, η βραδιά θα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι είχε προγραμματιστεί και, απλά, θα πρέπει να το ξανακάνουμε», δήλωσε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social.