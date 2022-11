«Aδέσποτοι» ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την Πολωνία

«Αδέσποτοι» πύραυλοι της Ρωσίας έπεσαν σε χωριό της Πολωνίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ και υψηλόβαθμο αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας των ΗΠΑ. Υπάρχουν αναφορές για δύο θανάτους.

Το πολωνικό Radio ZET λέει ότι ο πύραυλοι έπεσαν στο χωριό Przewodow, το οποίο έχει 530 κατοίκους και βρίσκεται στην επαρχία Λούμπλιν.

Το πρακτορείο Reuters επικαλείται τη μαρτυρία Πολωνού πυροσβέστη, ο οποίος υπηρετεί στην περιοχή και λέει ότι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο, «αλλά δεν είναι σαφές τι έχει συμβεί».

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέφσκι συγκάλεσε επείγουσα συνεδρίαση της επιτροπής για υποθέσεις εθνικής ασφάλειας και άμυνας, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πιότ Μίλλερ στο Twitter.

❗️Prime Minister Mateusz Morawiecki has urgently convened the Committee of the Council of Ministers for National Security and Defense.



The reasons for the urgent meeting are not specified, but it may be related to today's massive missile strike by Russia on Ukrainian cities.