Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στην Οδησσό για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα

Συστοιχίες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη για να αποκρούσουν νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή στο λιμάνι της Οδησσού (νότια), για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, έκανε γνωστό ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ.

«Μην πλησιάζετε τα παράθυρα, μην τραβάτε πλάνα και μη δημοσιοποιείτε το έργο της αντιαεροπορικής άμυνας», παρότρυνε ο Κίπερ μέσω Telegram.

Πρακτικά ολόκληρη η ανατολική Ουκρανία τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού για αεροπορικές επιδρομές από τα μεσάνυχτα.

🇷🇺 Recent strikes carried out by the Armed forces of the Russian federation on Odessa. pic.twitter.com/LhRrhpIDwp