Κόστα Ρίκα: Βρέθηκαν δύο πτώματα από αεροσκάφος με 5 επιβαίνοντες που συνετρίβη

Δυο πτώματα εντοπίστηκαν ανοικτά του Πουέρτο Λιμόν, στο ανατολικό τμήμα της Κόστα Ρίκα, όπου μικρό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν πέντε υπήκοοι Γερμανίας κατέπεσε στη θάλασσα της Καραϊβικής, ανακοίνωσε το Σάββατο ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας της χώρας της κεντρικής Αμερικής, ο Χόρχε Τόρες.

«Βρήκαμε συντρίμμια και τμήματα του αεροπλάνου που παρέσυραν ρεύματα (και) δύο πτώματα, αυτό ενός ανηλίκου και μέρος του πτώματος ενηλίκου», είπε ο κ. Τόρες σε κοσταρικανό τηλεοπτικό δίκτυο, επιβεβαιώνοντας πως το αεροσκάφος, που αγνοείτο, εντοπίστηκε.

Νωρίτερα, ο υφυπουργός του Μαρτίν Άριας ανέφερε πως συντρίμμια του αεροπλάνου, που είχε αναχωρήσει από το νότιο Μεξικό, θεάθηκαν «28 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο της Λιμόν».

Σύμφωνα με τη γερμανική ταμπλόιντ εφημερίδα Bild, στο μικρό αεροσκάφος επέβαιναν ο ιδρυτής της αλυσίδας γυμναστηρίων McFit, ο Ράινερ Σάλερ, 53 ετών, η σύντροφός του, 44 ετών, τα δυο παιδιά τους, καθώς και ακόμη ένας άνδρας, 44 ετών. Ο πιλότος, 66 ετών, ήταν ελβετός υπήκοος.

Rescue teams in Costa Rica on Saturday found the bodies of two people who were among six traveling on a small plane that crashed in the Caribbean, officials said. pic.twitter.com/AXWY0O6SqK