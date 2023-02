Aγόρι 8 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια στην Τζανταϊρίς της Συρίας

Ένα αγοράκι οκτώ ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα χαλάσματα σήμερα σε μια κοινότητα της βορειοδυτικής Συρίας, πέντε ημέρες μετά τον φονικό σεισμό, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Μούσα Χμέιντι, σε κατάσταση σοκ και τραυματισμένος στο πρόσωπο, ανασύρθηκε από τα συντρίμμια ενός σπιτιού στην κοινότητα Τζανταϊρίς, υπό τα χειροκροτήματα και τις ζητωκραυγές των παριστάμενων. Οι διασώστες αναζητούν ακόμη τα μέλη της οικογένειάς του. Λίγο νωρίτερα είχε ανασυρθεί νεκρός ο αδελφός του 8χρονου.

Rescuing an 8-year-old child from under the rubble in the city of Jenderes, north of #Aleppo, and taking him to the hospital on February 8th.#Syria #earthquake pic.twitter.com/bMqdN0qNeb