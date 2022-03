Αναφορές για εκρήξεις στο Μικολάιφ τα ξημερώματα

Υπάρχουν αναφορές για ρωσική επίθεση στην πόλη Μικολάιφ κοντά στη Μαύρη Θάλασσα στη νότια Ουκρανία, τα ξημερώματα της Δευτέρας, σύμφωνα με το BBC.

Οι ρωσικές δυνάμεις φέρεται να βομβάρδισαν την πόλη με πυρά πυροβολικού το πρωί της Δευτέρας, μόλις μία ημέρα αφότου τα ουκρανικά στρατεύματα τους απώθησαν από τα όρια της πόλης.

Πλάνα που φημολογείται ότι δείχνουν ένα μπαράζ εκρήξεων εναντίον του Μικολάιφ ανέβηκε στο Twitter από τον δημοσιογράφο των New York Times, Michael Schwirtz.

Russian forces appear to have launched a heavy artillery barrage against Mykolaiv, a day after Ukrainian troops pushed them from the city and recaptured the airport. From my vantage, I could see flashes from the attack lighting up the night sky along a large swath of the city. pic.twitter.com/cm4E0cNtN3