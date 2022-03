Ανελέητοι βομβαρδισμοί σε όλα τα μέτωπα

Ακατάπαυστο για έβδομη ημέρα είναι το σφυροκόπημα των ρωσικών δυνάμεων στις πόλεις της Ουκρανίας που δείχνουν μέχρι και σήμερα να αντιστέκονται, παρά τον όλο και αυξανόμενο αριθμό νεκρών και τραυματιών στρατιωτών και αμάχων.

Οι βομβαρδισμοί και κατά τη διάρκεια της νύχτας με μεγάλη ένταση καταγράφηκαν σε Χάρκοβο, Μαριούπολη και Κίεβο. Η μέγγενη γύρω από τα αστικά κέντρα, ώρα με την ώρα στενεύει, ενώ και οι επιθέσεις μέσα σε κατοικημένες περιοχές, παρά τις διαβεβαιώσεις των Ρώσων έχουν αυξηθεί.

Δείτε ζωντανή εικόνα από εννέα κάμερες σε διάφορα σημεία του Κιέβου

Αερομεταφερόμενες ομάδες εισέβαλαν στο Χάρκοβο

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε μέσω της εφαρμογής Telegram ο ουκρανικός στρατός, τα ξημερώματα, αερομεταφερόμενες δυνάμεις της Ρωσίας εισέβαλαν στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμά του ο ουκρανικός στρατός έγραψε «αερομεταφερόμενα ρωσικά στρατεύματα έκαναν απόβαση στη Χαρκίβ (...) και επιτέθηκαν σε νοσοκομείο». «Βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη μεταξύ των εισβολέων και των Ουκρανών».

In #Kharkov, people do not even have time to shoot a video of the destroyed apartment during the break between the bombings. pic.twitter.com/PzLMcgd013