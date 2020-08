Απειλούν απροκάλυπτα

Μετά την ανακοίνωση του τουρκικού επιτελείου για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο και την έκδοση νέας Navtex ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Φουάτ Οκτάι, προχώρησε ακόμη ένα βήμα στην καλλιέργεια πολεμικού κλίματος στη χώρα του. Ο Τούρκος πολιτικός και πολιτικά υποτακτικός του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε με δηλώσεις του στα ΜΜΕ πως η επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στα 12 ναυτικά μίλια, στο Ιόνιο και μέχρι το ακρωτήριο Ταίναρο, είναι αιτία πολέμου. Είπε χαρακτηριστικά: «Αν αυτό δεν είναι αιτία πολέμου, τότε τι είναι»;

Η δήλωση αυτή έγινε κατά την αναφορά του στις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ της Ελλάδας με την Αίγυπτο και την Ιταλία. «Η Ελλάδα θέλει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Αν αυτό δεν είναι λόγος πολέμου, τότε τι είναι;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι.

Ο Οκτάι επανέλαβε ότι η Τουρκία θα υπερασπιστεί κάθε κυβικό μέτρο νερού στην Ανατολική Μεσόγειο, ό,τι κι αν γίνει και μάλιστα τόνισε πως περιμένουν ίση και δίκαιη αντιμετώπιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, έστειλε ένα νέο μήνυμα στην Ευρώπη λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «να μην περιμένει ότι η Άγκυρα θα υποχωρήσει. Δεν θα εγκαταλείψουμε τα δικαιώματά μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

#BREAKING 'If Athens' attempt to expand its territorial waters isn't a cause of war, then what is?' asks Turkish vice president