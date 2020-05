Αστυνομικοί επιτέθηκαν στον ηθοποιό Τζον Κιούζακ εν μέσω διαμαρτυριών για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ

Ο γνωστός ηθοποιός Τζον Κιούζακ δήλωσε, σε αναρτήσεις του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι έγινε στόχος αστυνομικών στο Σικάγο και χτυπήθηκε με σπρέι πιπεριού καθώς οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

Ο Κιούζακ πέρασε το Σάββατο καταγράφοντας τις διαμαρτυρίες που ξέσπασαν στο Σικάγο στον λογαριασμό του στο Twitter και στο Instagram. Το Σάββατο το βράδυ, μοιράστηκε πολλά βίντεο που δείχνουν βανδαλισμούς και λεηλασίες σε επιχειρήσεις, ενώ οδηγούσε γύρω από την πόλη με το ποδήλατό του.

Οι καταγραφές του ηθοποιού άρχισαν να κυκλοφορούν ευρέως αφού μοιράστηκε ένα βίντεο τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, λέγοντας ότι άνδρες της αστυνομίας του επιτέθηκαν με γκλοπ για τη μαγνητοσκόπηση ενός καμένου αυτοκινήτου.

«Δεν άρεσε στους αστυνομικούς το να γυρίζω το αυτοκίνητο που καιγόταν, οπότε μου επιτέθηκαν με τα γκλοπ. Χτύπησαν το ποδήλατό μου», έγραψε ο ηθοποιός σε ανάρτηση, μαζί με ένα κλιπ οκτώ δευτερολέπτων.

Cops didn’t like me filming the burning car so they came at me with batons. Hitting my bike.

