Bloomberg: Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς τέθηκε σε αυτοαπομόνωση

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς έχει τεθεί προληπτικά σε αυτοαπομόνωση καθώς μέλος του προσωπικού του διαγνώστηκε ότι έχει προσβληθεί από τον κορωνοϊό, ανέφερε η ανταποκρίτρια του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg στον Λευκό Οίκο, η Τζένιφερ Τζέικομπς, μέσω Twitter.

Ο Πενς έχει υποβληθεί επανειλημμένα σε τεστ — και χθες Κυριακή — τα οποία επέστρεψαν σε όλες τις περιπτώσεις αρνητικά, διευκρίνισε η Τζέικομπς στην ανάρτησή της

.

BREAKING scoop: Vice President Mike Pence is self-isolating away from the White House after an aide was diagnosed with coronavirus on Friday, per several people familiar with the situation. Pence has repeatedly tested negative for Covid-19, including today, I’m told.