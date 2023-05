Διώροφο λεωφορείο χτύπησε σε υπερυψωμένη διάβαση στη Γλασκώβη - Πάνω από 10 τραυματίες

Δέκα επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στη Γλασκώβη της Σκωτίας, την Κυριακή, αφού ένα διώροφο λεωφορείο έχασε την οροφή του όταν χτύπησε σε υπερυψωμένη διάβαση, μετέδωσε το BBC. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετέφεραν τους τραυματίες στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο «Queen Elizabeth».

Αυτός δεν είναι ο συνολικός αριθμός των τραυματιών, καθώς ένα μέρος των επιβατών έλαβε βοήθεια επί τόπου, αλλά τους επετράπη να πάνε σπίτι τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής και Διάσωσης της Σκωτίας.

Επειδή τα τρένα διασχίζουν αυτήν την υπερυψωμένη διάβαση, η Σιδηροδρομική Εταιρεία “Network Rail” θα διεξαγάγει έρευνα για την κατάσταση της γέφυρας, προτού επιτρέψει στα τρένα να ταξιδέψουν ξανά πάνω από τη γέφυρα, αναφέρει το σερβικό πρακτορείο ειδήσεων Tanjug.

📷 This is what we're dealing with right now. No trains can run between Glasgow Central & Paisley Gilmour St in either direction until our engineers have checked that the bridge is safe to reopen. They can only do this once the bus has been removed. @ScotRail pic.twitter.com/NiBnmbufbO