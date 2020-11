Έκρηξη σε μη μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Τζέντα - Έλληνας αστυνομικός μεταξύ των τραυματιών

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε μη μουσουλμανικό κοιμητήριο στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, την Τζέντα. Μεταξύ των τραυματιών είναι κι ένας Έλληνας αστυνομικός, ο οποίος συνόδευε στο σημείο τον πρόξενο της χώρας μας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από ρίψη χειροβομβίδας και σημειώθηκε κατά τη διάρκεια λειτουργίας θρησκευτικής τελετής για την «Ημέρα Μνήμης» για Βρετανούς και Γάλλους εκπατρισμένους της Σαουδικής Αραβίας.

Η κατάσταση του τραυματία αστυνομικού δεν εμπνέει ανησυχία.

