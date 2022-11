Ισχυρή έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη

Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Κωνσταντινούπολη, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για έναν νεκρό και 11 τραυματίες.

Όπως αναφέρει η Hurriyet, η έκρηξη σημειώθηκε σε κατάστημα στην οδό Ιστικλάλ, έναν από τους εμπορικότερους δρόμους, στην περιοχή Μπεγιογλού της Κωνσταντινούπολης. Η έκρηξη έγινε σε μια στιγμή που η οδός Ιστικλάλ ήταν πλημμυρισμένη από πολίτες που είχαν βγει για ψώνια. Το σημείο της έκρηξης βρίσκεται σε απόσταση περίπου πέντε λεπτών από την πλατεία Ταξίμ.

Στην περιοχή στάλθηκε μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων και αστυνομικών ομάδων. Η αιτία της έκρηξης δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη.

Δείτε ζωντανή εικόνα από το σημείο:

Δείτε βίντεο με την στιγμή της έκρηξης:

#BREAKING: Moment of explosion in Taksim Sqaure, Istanbul. Possible bomb attack, bodies seen lying on the ground by eyewitnesses pic.twitter.com/ahrDcCvwXM — ELINT News (@ELINTNews) November 13, 2022