Εξετάζεται η κήρυξη έκτακτης ανάγκης στη Γαλλία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, είναι έτοιμος για την προσαρμογή των μέτρων επιβολής της τάξης «χωρίς ταμπού» έπειτα από την τρίτη νύκτα βίας, δηλώνουν πηγές της Γαλλικής Προεδρίας, την ώρα που Γάλλοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος επιστρέφει εσπευσμένα στο Παρίσι πριν από το τέλος της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες και θα προεδρεύσει στις 13.00 τοπική ώρα έκτακτης συνεδρίασης για την αντιμετώπιση της κρίσης, περιμένει τις προτάσεις της πρωθυπουργού και του υπουργού Εσωτερικών για την περαιτέρω προσαρμογή των μέτρων επιβολής της τάξης «χωρίς ταμπού», δήλωσε πηγή της Γαλλικής Προεδρίας.

🔴 ALERTE - Scène de chaos à #Nanterre : intervention des pompiers au milieu de dizaines de voitures en feu dont les pneus explosent. pic.twitter.com/QtZsAE7ywC — Clément Lanot (@ClementLanot) June 28, 2023

«Όλες οι υποθέσεις», ανάμεσά τους και η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εξετάζονται από την γαλλική κυβέρνηση για «την αποκατάσταση της δημοκρατικής τάξης», δήλωσε η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν. «Θα εξετάσουμε όλες τις υποθέσεις μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 13.00 κατά την σύσκεψη που θα οργανώσει. Κατά συνέπεια, δεν θα απαντήσω τώρα. Αλλά εξετάζουμε όλες τις υποθέσεις με προτεραιότητα την αποκατάσταση της δημοκρατικής τάξης σε ολόκληρη την επικράτεια», δήλωσε όταν ερωτήθηκε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το ενδεχόμενο επιβολής κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

The current situation in France is more of a coup than what we saw with Wagner in Russia last week — but the Western MSM will never admit it. pic.twitter.com/pipS9Hco1W — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) June 30, 2023

Κίνδυνος «γενίκευσης»

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της υπηρεσίας πληροφοριών, στο οποίο αναφέρθηκε αστυνομική πηγή του AFP, τα βίαια επεισόδια ενδέχεται να «γενικευτούν» τα «επόμενα βράδια», με «στοχευμένες ενέργειες εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης, συμβόλων του κράτους ή της κρατικής εξουσίας».

Στο Πο (νοτιοδυτικά) κυρίως, εκσφενδονίστηκε κοκτέιλ μολότοφ εναντίον αστυνομικού τμήματος. Στο ίδιο το Παρίσι, στις περίφημες Αλ [σ.σ. Halles, η ιστορική κεντρική αγορά τροφίμων της μεγαλούπολης], καθώς και στην οδό Ριβολί, που οδηγεί στο μουσείο του Λούβρου, ορισμένα καταστήματα «βανδαλίστηκαν», «λεηλατήθηκαν» και «πυρπολήθηκαν», διευκρίνισε ανώτερος αξιωματικός της γαλλικής αστυνομίας.

Τουλάχιστον τρεις δήμοι κοντά στην πρωτεύουσα αποφάσισαν να κηρύξουν απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας, ως και πολυήμερη, στο σύνολο της επικράτειάς τους ή σε κάποιες συνοικίας, για όλους ή μόνο τους ανήλικους.

Oργή για την παρουσία Μακρόν σε συναυλία του Έλτον Τζον

Οργή έχουν προκαλέσει στη Γαλλία βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου που δείχνουν τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, να παρακολουθεί την συναυλία του Έλτον Τζον στο Παρίσι την ώρα που μαίνονταν οι ταραχές στη χώρα.

Τα πλάνα από το βίντεο φαίνεται να είναι από το στάδιο Accor Arena του Παρισιού την Τετάρτη το βράδυ, τη δεύτερη νύχτα των ταραχών στη Γαλλία, όπως δημοσιεύει ο Independent.

The President of France, Emmanuel Macron stated today that the ongoing Riots have resulted in Worse Violence than the 2005 French Riots in which over 3,000 Civilians and Police were Injured and over 8,000 Cars were Destroyed; he further stated that Decisions will have to be made… pic.twitter.com/rd1NBRLCeC — OSINTdefender (@sentdefender) June 30, 2023

Yπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι περίπου 249 αξιωματικοί τραυματίστηκαν σε βίαιες αναταραχές που μαίνονται για Τρίτη συνεχή νύχτα στη Γαλλία