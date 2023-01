Ελ Σαλβαδόρ: Σειρά σεισμικών δονήσεων προκαλεί ζημιές σε τουλάχιστον 130 σπίτια

Τουλάχιστον 130 σπίτια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας σειράς αλλεπάλληλων σεισμικών δονήσεων στο Ελ Σαλβαδόρ, γεγονός που ανάγκασε πάνω από δέκα κατοίκους να καταφύγουν σε κέντρα υποδοχής σεισμοπαθών, ανέφεραν χθες Δευτέρα (16/1) οι αρχές της χώρας της κεντρικής Αμερικής.

Οι αρχές μίλησαν για συνολικά 219 σεισμικές δονήσεις από το απόγευμα της Κυριακής ως το πρωί χθες Δευτέρα. Δεν έχει αναφερθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός, όμως οι σεισμοί προκάλεσαν ζημιές σε κάπου 130 σπίτια και τουλάχιστον 20 κατολισθήσεις, ωθώντας αξιωματούχους να κηρύξουν σε κατάσταση συναγερμού κοινότητες στην περιφέρεια Αουατσαπάν, επίκεντρο της σεισμικής δραστηριότητας.

January 13 2001 � An earthquake hits El Salvador, killing more than 800 https://t.co/Ka6iAKiEIR pic.twitter.com/lnMydfF5xz