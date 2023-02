Έντεκα νεκροί και δεκάδες τραυματίες από την κατάρρευση ξηραντήριου σιτηρών στη Ρουάντα

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 36 τραυματίστηκαν όταν ένα ξηραντήριο σιτηρών κατέρρευσε χθες Παρασκευή στη συνοικία Γκασάμπο, στα περίχωρα του Κιγκάλι, της πρωτεύουσας της Ρουάντας.

«Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 08:30 (τοπική ώρα). Το ξηραντήριο κατέρρευσε λόγω του μεγάλου βάρους των σταχυών αραβοσίτου», είπε σε δημοσιογράφους μια τοπική αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι καταπλακώθηκαν πολλοί άνθρωποι που επέβλεπαν την επεξεργασία των σιτηρών τους.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της συνοικίας Μασάκα.

Το ξηραντήριο ανήκει σε συνεταιρισμό περίπου 76 αγροτών.

UPDATE: Death toll from dryer shelter collapse jumps to 11, injuries to 50 persons. #Rwanda Gov't says exceptional measures to be taken to build standard facilities and commits to assist victims https://t.co/qhCvEmUdpb