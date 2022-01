Επικοινωνία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τον Πρόεδρο του Καζακστάν

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, είχε επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Καζακστάν, Κασίμ Τζομάρτ Τοκάγιεφ, στον οποίο τόνισε «τη σημασία της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Καζακστάν και τη στήριξη στην κυριαρχία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών». Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μισέλ αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Συζήτησα τις τελευταίες εξελίξεις στο Καζακστάν με τον πρόεδρο Τοκάγιεφ. Εξέφρασα τα συλλυπητήρια για την απώλεια ζωών... Τόνισα τη σημασία της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Καζακστάν και τη στήριξη στην κυριαρχία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών».

Discussed latest developments in 🇰🇿 with president @TokayevKZ



Expressed condolence for loss of life on Kazakhstan’s day of mourning.



Stressed importance of 🇪🇺-🇰🇿partnership and support to sovereignty, security & stability in full respect of human rights & fundamental freedoms. pic.twitter.com/09IbHSNs0d