Γαλλία: Συγκρούσεις αστυνομικών-διαδηλωτών στην Πλας ντε λα Κονκόρντ

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές το βράδυ της Παρασκευής στο Παρίσι, ενώ ήταν σε εξέλιξη μια συγκέντρωση κοντά στην έδρα της Εθνοσυνέλευσης.

Στα πλάνα που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters αστυνομικοί κάνουν χρήση χημικών για να διαλύσουν το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην Πλας ντε λα Κονκόρντ.

Η κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν θέλει να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης στα 64 έτη, από 62 που είναι σήμερα, κάτι που όπως λέει είναι αναγκαίο ώστε να διασφαλιστεί ότι το σύστημα δεν θα καταρρεύσει.

Nωρίτερα το απόγευμα περίπου 200 νέοι συγκεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα του 1ου Διαμερίσματος του Παρισιού, όπου είχαν μεταφερθεί δύο φοιτητές οι οποίοι συνελήφθησαν το πρωί.

Σε όλη τη Γαλλία, καμιά 15αριά Πανεπιστήμια έχουν αποκλειστεί και σε άλλα 20 έχει γίνει κατάληψη, σύμφωνα με τον φοιτητικό σύλλογο L'Alternative, που πρωτοπορεί σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Στο Παρίσι έγιναν δύο μικρές συγκεντρώσεις και οι φοιτητές επιχείρησαν να οργανώσουν μια αυθόρμητη διαδήλωση σε ένδειξη συμπαράστασης στους απεργούς εργάτες της καθαριότητας του Παρισιού. Με την επέμβαση της αστυνομίας, οι συγκεντρωμένοι διαλύθηκαν γρήγορα.

Αποκλεισμένα είναι και ορισμένα λύκεια στο Παρίσι. «Καταφέραμε να κινητοποιήσουμε όλους τους μαθητές. Αυτό δείχνει ότι έχουμε ομοφωνία», είπε μια 16χρονη μαθήτρια στο Λύκειο Ανρί Κατρ.

🇫🇷 Protesters are firing fireworks mortars on riot police units near Place de la Concorde....I love fire works pic.twitter.com/lfFgsGfL5u

🇫🇷 Protesters at Place de la Concorde are starting to build barricades. pic.twitter.com/pnlAVAl6qd

#Paris tonight a fire has been lit on the Place de la Concorde in front of the National Assembly. pic.twitter.com/g9txnHRS0B