Γουιάνα: 19 οι νεκρές μαθήτριες από την πυρκαγιά σε κοιτώνα σχολείου – Oι αρχές κάνουν λόγο για εμπρησμό

«Δεκαεννέα νέες» έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Κυριακής όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, πιθανόν εξαιτίας «κακόβουλης» ενέργειας, σε κοιτώνα σχολείου θηλέων στη Μάχντια της Γουιάνα, πόλη μεταλλείων και ορυχείων της μικρής χώρας στο βορειοανατολικό τμήμα της νότιας Αμερικής.

Πρόκειται για «μείζονα καταστροφή», για «φρικιαστικό» και «οδυνηρό» γεγονός, δήλωσε χθες το πρωί ο πρόεδρος Ιρφάν Αλί.

Ο κ. Αλί, ο οποίος κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, επισκέφθηκε τον τόπο της τραγωδίας συνοδευόμενος από μεγάλη κυβερνητική αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της αστυνομίας. «Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σας», διαβεβαίωσε τις οικογένειες των θυμάτων.

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας υποδεικνύουν ότι η πυρκαγιά οφειλόταν σε κακόβουλη ενέργεια», αποκάλυψε ο αρχηγός της αστυνομίας της Γουιάνας, ο Κλίφτον Χίκεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που μεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά από τη Μάχντια.

Δεν έκανε καμιά εκτίμηση για το ποια μπορεί να ήταν τα κίνητρα του εμπρησμού, πάντως ανέφερε ότι έγιναν «τεστ DNA» και ότι έξι πτώματα υποβλήθηκαν σε νεκροψία-νεκροτομή.

«Δεκατέσσερις νέες πέθαναν επιτόπου, ενώ (άλλες) πέντε πέθαναν σε νοσοκομείο στην περιοχή Μάχντια», σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής της Γουιάνας που δημοσιοποιήθηκε χθες το πρωί.

Ο πρόεδρος επιβεβαίωσε τον απολογισμό χθες το απόγευμα, διευκρινίζοντας πως μικρό αγόρι και 13 κορίτσια πέθαναν επιτόπου και άλλα πέντε θύματα υπέκυψαν σε νοσοκομείο στη Μάχντια.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία των αρχών, ακόμη 17 θύματα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Προηγούμενος απολογισμός της κυβέρνησης έκανε λόγο για «20 θανάτους» εξαιτίας της πυρκαγιάς «σε κοιτώνα δευτεροβάθμιου σχολείου στη Μάχντια».

Οι αρχές αναθεώρησαν εξάλλου τους αριθμούς για το πόσα παιδιά ήταν παρόντα: σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, 59 νέες ήταν «καταγεγραμμένο» πως βρίσκονταν στον κοιτώνα, ενώ τρεις απουσίαζαν, είχαν πάει να περάσουν το σαββατοκύριακο στα σπίτια τους.

«Οι πυροσβέστες κατάφεραν να σώσουν περίπου είκοσι μαθήτριες ανοίγοντας τρύπες στον βορειοανατολικό τοίχο του κτιρίου», σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής.

Στα παράθυρα του κτιρίου από μπετόν ήταν εγκατεστημένες μπάρες ασφαλείας.

Τις αεροδιακομιδές θυμάτων και την αποστολή ιατρικών ενισχύσεων δυσκόλεψαν οι σφοδρές βροχές στην περιοχή, τόνισαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Η πόλη Μάχντια βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Τζόρτζταουν, ωστόσο για να φθάσει κανείς εκεί με αυτοκίνητο ο δρόμος είναι δύσκολος, παίρνει γενικά μια ολόκληρη μέρα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε κοιτώνα κοριτσιών ο οποίος στέγαζε μαθήτριες «11-12 και 16-17 ετών», διευκρίνισε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας επιτόπου.

Το κτίριο έχει καταστραφεί ολοσχερώς, με την οροφή να έχει καταρρεύσει τελείως και τους τοίχους να φέρουν εμφανή σημάδια από τις φλόγες και τους καπνούς.

Χθες το μεσημέρι, περίπου πενήντα άνθρωποι διαδήλωσαν για να εκφράσουν την οργή τους στο χωριό Τσεναπάου, σε μικρή απόσταση από τη Μάχντια, από όπου ήταν κάποια από τα θύματα, δήλωσε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μάικλ Μακγκάρελ, κάτοικος της Τζόρτζταουν, που έχασε δυο ανιψιές στην τραγωδία.

