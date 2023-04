Γουατεμάλα: Αεροσκάφος έχασε μέρος του συστήματος προσγείωσης

Αεροσκάφος που ερχόταν από το Μεξικό με 14 επιβάτες έχασε μέρος του συστήματος προσγείωσης καθώς εκτελούσε πλέον κάθοδο στη βόρεια Γουατεμάλα, ατύχημα χωρίς κανένα θύμα.

Το δικινητήριο ελικοφόρο της αεροπορικής εταιρείας TAG της Γουατεμάλας, που εκτελούσε πτήση από το Κανκούν στη Φλόρες, βρισκόταν στη φάση της προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο Mundo Maya, στον νομό Πετέν, στα σύνορα με το Μεξικό και το Μπελίζ, όταν έγινε το συμβάν.

«Τη στιγμή του ελιγμού για την προσγείωση, το αεροσκάφος έχασε μέρος του συστήματος προσγείωσής του και προσεδαφίστηκε στο πλάι του διαδρόμου», εξήγησε ο Ρουβέν Τέγες, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της Γουατεμάλας.

According to the #Guatemala Army, a Saab 340A, registration TG-TAI (C/N 340A-074), operated by #TAG Airlines, had a runway excursion at the Santa Elena Airport, in El Petén, this morning. There are no victims, but the airplane sustained damage. (Photos: Guatemala Army.) pic.twitter.com/1sMOnKDeYo