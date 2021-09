Γουατεμάλα: Τερματίστηκε η φάση της εκρηκτικής ηφαιστειακής δραστηριότητας στο Φουέγο

Οι εκρήξεις στο ηφαίστειο Φουέγο, κοντά στην πρωτεύουσα της Γουατεμάλας, σταμάτησαν χθες Παρασκευή έπειτα από 32 ώρες δραστηριότητας, χωρίς να αναφερθεί κανένα θύμα, ενημέρωσε το Εθνικό Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας (INSIVUMEH) του κράτους της κεντρικής Αμερικής.

«Οι παράμετροι της σεισμικής δραστηριότητας, της ακουστικής επιτήρησης και της παρατήρησης στο πεδίο υπέδειξαν ότι τις τελευταίες ώρες η (εκρηκτική) δραστηριότητα μειώθηκε προοδευτικά» και αυτό μεταφράστηκε σε αποκλιμάκωση της δραστηριότητας, της «έκλυσης» πυροκλαστικών ροών, εξήγησε στον Τύπο ο εκπρόσωπος του INSIVUMEH, ο Εμίλιο Μπαρίγιας.

