Οι αστροναύτες έφαγαν τάκος με διαστημικές πιπεριές που καλλιέργησαν μόνοι τους

Τάκος με πιπεριές που καλλιεργήθηκαν στο διάστημα έφτιαξε η αστροναύτης της NASA, Μέγκαν Μακάρθουρ, η οποία είναι ένα από τα επτά μέλη του πληρώματος που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Η ίδια μιλά για «το καλύτερο διαστημικό τάκος», αφού στην πρώτη ύλη που χρησιμοποίησε περιλαμβάνονταν μερικές από τις πιπεριές που μαζεύτηκαν πρόσφατα από το διαστημικό σταθμό, λίγο μοσχαρίσιο κρέας και ντομάτες.

Ο σκοπός της δραστηριότητας, ήταν και επιστημονικός, αφού οι αστροναύτες έπρεπε να φάνε μερικές από τις κόκκινες και πράσινες πιπεριές που καλλιεργήθηκαν ώστε να κάνουν μια έρευνα για τη γεύση τους.

Η καλλιέργεια 48 πιπεριών Hatch αποτελεί μέρος προγράμματος της NASA για δοκιμές τροφίμων στο διάστημα, με ορίζοντα μακροπρόθεσμες αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη.

Η πρώτη συγκομιδή έγινε στις 29 Οκτωβρίου, πιθανώς λίγες ώρες πριν φάνε οι αστροναύτες τα τάκος.

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού στο Twitter, το συγκεκριμένο πείραμα ανάπτυξης φυτών χαρακτηρίστηκε ως «ένα από τα πιο απαιτητικά μέχρι σήμερα».

Friday Feasting! After the harvest, we got to taste red and green chile. Then we filled out surveys (got to have the data! 😁). Finally, I made my best space tacos yet: fajita beef, rehydrated tomatoes & artichokes, and HATCH CHILE! https://t.co/pzvS5A6z5u pic.twitter.com/fJ8yLZuhZS