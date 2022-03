Οι όροι της Μόσχας για να σταματήσει ο πόλεμος

Έτοιμη να σταματήσει ακόμη και τώρα τη «στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία είναι η Ρωσία, αν η χώρα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι τηρήσει τους όρους που έχει θέσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Εν τω μεταξύ ο τρίτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ξεκίνησε στη Λευκορωσία λίγο μετά τις 16.00, και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 20.00.

Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο υπήρξε μικρή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

«Ο τρίτος γύρος των διαπραγματεύσεων ολοκληρώθηκε. Υπάρχουν μικρές θετικές υποχωρήσεις στη βελτίωση της επιμελητείας των ανθρωπιστικών διαδρόμων... Συνεχίστηκαν οι εντατικές διαβουλεύσεις για το βασικό πολιτικό μπλοκ των κανονισμών, μαζί με την κατάπαυση του πυρός και τις εγγυήσεις ασφαλείας», τόνισε ο Ουκρανός προεδρικός σύμβουλος που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις.

