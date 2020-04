ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΥ/WHO;

Εισαγωγικό Σημείωμα του Κλεάνθη Γρίβα

Για να σβήσεις τη φωτιά σε ένα διαμέρισμα

δεν κατεδαφίζεις ολόκληρη την πολυκατοικία





Κάποια στιγμή,

οι άνθρωποι της δικής μου ηλικιακής ομάδας,

θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι

η κάθοδός μας «από το λεωφορείο» (της ζωής)

δεν μπορεί να αναβάλλεται επ’ άπειρον…

Για πρώτη φορά στη διάρκεια της γνωστής Ιστορίας, η ύπαρξη ενός μεταδοτικού νοσήματος προβάλλεται ως λόγος για την απονέκρωση της ζωής ολόκληρων κοινωνιών και της οικονομίας όλων σχεδόν των χωρών, παρά το γεγονός ότι η θνησιμότητά του υπολείπεται κατά πολύ της θνησιμότητας της γρίπης που μας επισκέπτεται σταθερά κάθε χρόνο.

Κανένας λογικός άνθρωπος δεν επιχειρεί να σβήσει την φωτιά σε ένα διαμέρισμα, κατεδαφίζοντας ολόκληρη την πολυκατοικία. Κι όμως, αυτό ακριβώς συνέβη με την διαχείριση της «πανδημίας του κοροναϊού», μέσω της νέκρωσης της κοινωνίας και της οικονομίας σε πλανητικό επίπεδο, από μια ανίερη συμμαχία ανάμεσα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (υπό τη διεύθυνση του ενός πρώην τρομοκράτη, του Tedros Ghebreyesus), με το Ίδρυμα Bill Gates, το Ίδρυμα Clinton, τον Dr. Fauci, με την Κίνα και ένα πλήθος άλλων παραγόντων, που βιάζονται να καλύψουν το κενό της γεωπολιτικής ανατροπής που προκλήθηκε από την αδυναμία των ΗΠΑ να παίξουν τον ρόλο του «παγκόσμιου ισορροπιστή» (που έπαιζαν μέχρι σήμερα) και την εμφάνιση στο προσκήνιο της Κίνας ως διεκδικητή αυτού του ρόλου.

Όπως εξελίσσονται τα πράγματα, αυτή η σαιξπηρική τραγωδία που παίζεται στην πλανητική σκηνή, μπορεί να οδηγήσει:

• είτε στην αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για την δημοκρατία (με το πολιτικό και κοινωνικό της περιεχόμενο), και σε ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο,

• είτε στην «κινεζοποίηση» της παγκόσμιας κοινωνίας με παραλλαγές που θα αποτελούν αποκρουστικά υβρίδια τα οποία θα συνδυάζουν σε διαφορετικές δόσεις από το Εμείς, τον Γενναίο Καινούριο Κόσμο, τη Φάρμα των Ζώων, το 1 984, την Πανούκλα, το Φαρενάϊτ 451...

Με δεδομένη την αδρανοποίηση των ατόμων που, μπροστά σε μια σκόπιμα διογκωμένη απειλή, αποποιούνται την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και αποδέχονται πειθήνια την κατάσταση του δούλου, πιθανότερη προβάλλει η δεύτερη εναλλακτική. Πράγμα για το οποίο θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι…

Το ανατριχιαστικό «κίτρινο αστέρι» στο στήθος που επέβαλε η, εν εξουσία, ναζιστική παραφροσύνη αντικαταστάθηκε από την απωθητική «μάσκα προστασίας». Και τα δυό προέρχονται από την ίδια μήτρα (τις «ευγονικές» σωτηριακές ιδεοληψίες των διαταραγμένων εμπνευστών τους) και εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό (τη διαίρεση σε «εμείς» και «αυτοί»).

Ο ναζιστικός εφιάλτης επέβαλε τον εγκλεισμό ενός μέρους του πληθυσμού στα γκέτο για να τον οδηγήσει, εν συνεχεία, στην πρώτη στην ιστορία, βιομηχανικά οργανωμένη εξολόθρευσή του. Ο σύγχρονος μετα-ναζιστικός εφιάλτης επιβάλλει τον εγκλεισμό ολόκληρου του πληθυσμού στα σπίτια (μετασχηματίζοντάς τα σε «ιδιωτικά» γκέτο) για να τον οδηγήσει στην πρώτη τεχνολογικά οργανωμένη μετατροπή του σε ευπειθές ζόμπι.

Τότε, μπορούσαμε να μπλοκάρουμε τη λειτουργία της φονικής μηχανής, καρφώνοντας όλοι στο στήθος το «κίτρινο αστέρι» (πράγμα που έκανε -μοναδική παγκόσμια εξαίρεση- η πλειοψηφία των Δανών που ακολούθησαν το παράδειγμα του βασιλιά Χριστιανού Ι’ που βγήκε περίπατο φορώντας στο στήθος το «κίτρινο αστέρι»). Δεν το κάναμε και το πληρώσαμε με 65 εκατομμύρια νεκρούς. Σήμερα, εάν δεν θέλουμε να ξανακάνουμε το ίδιο λάθος, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τον ακριβώς αντίθετο δρόμο: αρνούμενοι τη «μάσκα» (με εξαίρεση αυτούς που την έχουν ανάγκη, και πρώτα απ’ όλα το υγειονομικό προσωπικό που ανακαλύψαμε ξαφνικά ότι δεν αποτελείται από τους «παρίες» της παγκοσμιοποίησης του καπιταλισμού της καταστροφής, αλλά από ήρωες).

Δεν ξέρω εάν υπάρχει ακόμη χρόνος και θέληση να αποτραπεί ο θάνατος της δημοκρατίας και να παρεμποδιστεί ο επερχόμενος φασισμός, που δεν θα ονομάζεται πια φασισμός, αλλά «ολοκληρωτικό θεραπευτικό κράτος». Και σύμβολό του δεν θα είναι η σβάστικα ή το σφυροδρέπανο. Θα είναι μια σύριγγα με δηλητήρια που τρυπάει το κορμάκι ενός αθώου νεογέννητου παιδιού, εισάγοντάς το βιαίως στο αποσυνθετικό σύμπαν της αρρώστιας. Αλλά, παρόλο που οι προοπτικές είναι δυσοίωνες, αξίζει και πρέπει να επιχειρηθεί η ανάσχεσή του.

Δυστυχώς, «η Ιστορία είναι κακός δάσκαλος: πρώτα επιβάλλει την τιμωρία και έπειτα αφήνει τον μαθητή να ανακαλύψει το γιατί». (Arthur Koestler)

Ανεπανόρθωτη μόλυνση των βασικών πηγών ζωής (αέρας, νερό, τροφή). Υπερπληθυσμός. Κλιματική αλλαγή. Δραστική αύξηση των διαφόρων ασθενειών, των λοιμωδών νόσων, των καρκινογενέσεων και των τερατογενέσεων, εξαιτίας της συνεχούς αποδυνάμωσης του ανοσοποιητικού συστήματος των πληθυσμών, λόγω της σκόπιμης και συστηματικής δηλητηρίασής τους.

Με την πείνα, τους λιμούς, τις αρρώστιες και τους θανάτους που προκαλούνται σκοπίμως, «λύνουν» το σύγχρονο πρόβλημα των «ζωών που δεν αξίζει να βιωθούν», με εργαλείο, μεταξύ άλλων και, την «καταναγκαστική ιατρική» και, συγχρόνως, προσπορίζονται απ’ αυτές τις αιματοβαμμένες δραστηριότητες ασύλληπτα κέρδη, αφενός από την πώληση των τοξικών προϊόντων τους που προκαλούν βλάβες και, αφετέρου, από την, εν συνεχεία, πώληση των, επίσης τοξικών, προϊόντων τους για τη δήθεν «επανόρθωση» της βλάβης. Σύμφωνα με το δόγμα του καπιταλισμού της καταστροφής: Κερδίζω γκρεμίζοντας και, εν συνεχεία, κερδίζω και πάλι αποκαθιστώντας τα ερείπια.

Κι όλα αυτά στο όνομα μιας άθλιας δήθεν «επιστήμης» και μιας αθλιότερης δήθεν «φιλανθρωπίας», που είναι βουτηγμένες στο αίμα των εκατομμυρίων θυμάτων τους.

Έτσι, δικαιώνεται ο ποιητής που με φωνή βοώντος εν τη ερήμω, προέτρεπε, εδώ και πάνω από μισό αιώνα: «Μην αμελήσετε. Πάρτε μαζί σας νερό. Το μέλλον μας θα έχει πολλή ξηρασία» (Μιχάλης Κατσαρός).

Κλεάνθης Γρίβας

19/04/2020

Tedros Ghebreyesus: Διευθύνεται ο WHO από έναν τρομοκράτη;

της Senta Depuydt

Η Senta Depuydt είναι ανεξάρτητη Βελγίδα δημοσιογράφος με πτυχίο στις επικοινωνίες. Το 2016, οργάνωσε το Α’ Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τις Βιοϊατρικές Θεραπείες στο Παρίσι. Παρουσίασε συζητήσεις για τη βιολογία του αυτισμού και της ασφάλειας των εμβολίων σε πολλές γαλλόφωνες χώρες. Διοργάνωσε την παρουσίαση του "Vaxxed" στις Βρυξέλλες, το Παρίσι και τις Κάννες και μια εκδήλωση στην UNESCO. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Γαλλικής Ένωσης για την Ελεύθερη Επιλογή στον Εμβολιασμό και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Επαγρύπνησης για τα Εμβόλια. Συνεργάζεται με οργανισμούς υπέρ της ελευθερίας της υγείας σε όλη την Ευρώπη.





Ο Tedros και ο «εργοδότης» του Bill Gates

WHO director Tedros with NIAID director Dr. Anthony Fauci in 2018 signing a memorandum of understanding between NIAID and WHO to enhance future collaborations on research activities conducted in response to emerging infectious disease outbreaks and public health emergencies.

Tedros: «Ένας πολύ διακεκριμένος» [σε τί;]

Κατά τη διάρκεια μιας από τις πολλές συνεντεύξεις τύπου για το Covid-19 στον Λευκό Οίκο, ο Dr. Fauci έδειξε όλη την εκτίμησή του για τον Tedros Ghebreyesus, τον νέο “ήρωα”:

«Ο Tedros είναι πραγματικά εξαιρετικό άτομο. Τον γνωρίζω από τότε που ήταν υπουργός Υγείας στην Αιθιοπία. Ο ΠΟΥ τα πήγε πολύ καλά υπό την ηγεσία του». [2]

Αλλά μετά από τα πολλά τα «λάθη» στις ανακοινώσεις και τις συστάσεις του ΠΟΥ από τότε που ξεκίνησε η πανδημία, πολλοί άρχισαν να τον αντιμετωπίζουν με καχυποψία.

Ο Tedros Adhanom Ghebreyesus γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου 1965 στην Ασμάρα (Αιθιοπία). Το 2017 «εκλέχθηκε» γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Είναι ο πρώτος Αφρικανός επικεφαλής του ΠΟΥ και ο πρώτος που δεν είναι γιατρός. Κατέχει πτυχίο B.Sc. στη Βιολογία από το Πανεπιστήμιο της Asmara στην Ερυθραία και διδακτορικό στην Κοινοτική Υγεία από το Πανεπιστήμιο του Nottingham στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2000 και υπήρξε υπουργός υγείας της Αιθιοπίας από το 2005 έως το 2012.

Από το 2009 έως το 2011, ο Tedros Ghebreyesus ήταν επίσης διευθυντής του Παγκόσμιου Ταμείου, ενός προγράμματος για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας, που ξεκίνησε από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates, καθώς και επικεφαλής του Συντονιστικού Συμβουλίου του προγράμματος UNAIDS .

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της GAVI [Global Alliance for Vaccines and Immunization, που ιδρύθηκε το 2000, με βασικό χρηματοδότη το Ίδρυμα Bill & Melinda Foundation), ο Tedros συνδέθηκε στενά με το Ίδρυμα Κλίντον και την Πρωτοβουλία Κλίντον για το AIDS (CHAI). Πάντα χαμογελαστός και χαρούμενος, απεικονίζεται ως ταπεινός άνθρωπος, ένας «ευεργέτης» της ανθρωπότητας που είναι αφοσιωμένος στο δύσκολο έργο του.

Το Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο Tigray (TPLF)

Με βάση αυτή τη διαδρομή, είναι μάλλον εκπληκτικό να ανακαλύπτουμε ότι η πολιτική σταδιοδρομία του Ghebreyesus ξεκίνησε στο πολιτικό γραφείο του Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο Trigay (Tigray People's Liberation Front - TPFL), μιας τρομοκρατικής οργάνωσης της εθνοτικής μειονότητας Tigray (6% του πληθυσμού της Αιθιοπίας), που περιλαμβάνεται στην «Παγκόσμια βάση δεδομένων για την τρομοκρατία» (της Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ) για μια σειρά απαγωγών, βομβιστικών επιθέσων, δολοφονιών και ένοπλων ληστειών. [3]







Οι ΗΠΑ έχουν ταξινομήσει το TPFL ως τρομοκρατική οργάνωση Tier III. [4]

Παγκόσμια βάση δεδομένων για την τρομοκρατία – Μέρος της οθόνης για το TPFL

Στο μανιφέστο του 1975, η τρομοκρατική οργάνωση TPFL [της εθνοτικής μειονότητας Tigray που αποτελούσε το 6% του πληθυσμού της Αιθιοπίας], είχε κηρύξει «αιώνιο πόλεμο» εναντίον γειτονικών πληθυσμών και, κυρίως, εναντίον των εθνοτικών ομάδων Amhara και Oromo, που αντιπροσωπεύουν το 30% και το 34% του πληθυσμού, αντιστοίχως.

Μετά από αρκετά χρόνια αντάρτικου πολέμου, το TPFL ανέτρεψε το καθεστώς του Μενγκίστου με τη βοήθεια ενός άλλου απελευθερωτικού κινήματος της Ερυθραίας και ανέλαβε την εξουσία το 1991 ως κλάδος ενός ενιαίου «μαρξιστικού» κόμματος, του Λαϊκού Δημοκρατικού Επαναστατικού Μετώπου της Αιθιοπίας (EPDRF), το οποίο είναι «δημοκρατικό» μόνο κατ’ όνομα.

Καταγγελίες των οργανώσεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Διεθνής Αμνηστία κατάγγελλε την πολιτική βία του TPFL επί δεκαετίες. [5]

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε σε ένα περιοδικό διεθνούς δικαίου [6] αναφέρει ότι, παρά τις προσπάθειές της να συγκαλύψει τη δικτατορία του, το TPFL στην πραγματικότητα «καταχράστηκε τις έννοιες της αυτοδιάθεσης και της δημοκρατίας για να λεηλατήσει την Αιθιοπία».

Εξαιτίας αυτής της Έκθεσης, το Ινστιτούτου Όκλαντ, υπολόγισε ότι τα κονδύλια βοήθειας ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έλαβε η Αιθιοπία (60% του εθνικού προϋπολογισμού), χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για πολιτική καταστολή. [7]

Αυτό επιβεβαιώθηκε και πάλι από την Human Rights Watch (HWR), η οποία το 2016 κατηγόρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι παραβλέπει τις πολυάριθμες παραβιάσεις που διέπραξε το αιθιοπικό καθεστώς που χρηματοδότησε.[8]

Η Human Rights Watch (HWR), κατήγγειλε ότι υπό την ηγεσία του EPRDF, η κυβέρνηση είχε εκτρέψει κεφάλαια από προγράμματα διεθνούς βοήθειας, και τα χρησιμοποίησε ως πολιτικά όπλα για τον έλεγχο του πληθυσμού, την τιμωρία των αντιφρονούντων και την καταστολή των αντιπάλων της. Προγράμματα για επισιτιστική βοήθεια, γεωργία, μικροπιστώσεις ή υγειονομική περίθαλψη ωφέλησαν αποκλειστικά ορισμένες εθνοτικές ομάδες, ενώ δεν έφτασαν ποτέ σε άλλες.

Κατηγορίες για γενοκτονία

Ίσως θα μπορούσε κανείς να αναγνωρίσει στον Tedros το ελαφρυντικό της αμφιβολίας, και να τον φανταστεί ως ευγενή μεταρρυθμιστή ο οποίος, μετά την απομάκρυνσή του από την εξουσία, θα είχε μετατραπεί σε ενεργό ανθρωπιστή, φέρνοντας στο φως τις σκοτεινές όψεις του δικτατορικού καθεστώτος που υπηρέτησε.

Αυτή η ψευδαίσθηση διαλύθηκε αμέσως με τη δημοσιοποίηση του φάκελου της Επαγγελματικής Ένωσης Amhara (APU), που αποκαλύπτει ότι ο Tedros Ghebreyesus ως υπουργός Υγείας της Αιθιοπίας, εφάρμοσε μια πραγματική πολιτική γενοκτονίας [9] με αποτέλεσμα η εθνοτική ομάδα Amhara να έχει χάσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια άτομα μεταξύ των απογραφών 1997 και 2007, ενώ οι άλλες μεγάλες εθνοτικές ομάδες αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 2,6% ετησίως.

Στην εθνοτική ομάδα Amhara δεν προσφέρθηκαν οι ίδιες υπηρεσίες υγείας και δεν χορηγήθηκαν οι πόροι που αφιερώθηκαν στον εθνοτική ομάδα Tigray, η οποία είχε 5 φορές μεγαλύτερη κάλυψη στο πεδίο της υγείας όσον αφορά την υποδομή και τον αριθμό των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης.

Αντίθετα, ο πληθυσμός της Amhara παροτρύνονταν σε πολύ μεγαλύτερη χρήση ενέσιμων αντισυλληπτικών, όπως το Dep-Provera (Amhara 29%, Tigray 19%,), και έπαιρνε πολύ λιγότερες πληροφορίες για τον οικογενειακό προγραμματισμό και τις μεθόδους αντισύλληψης (η εθνοτική ομάδα Tigray έπαιρνε 2 έως 3 φορές περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτό το θέμα από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τον τύπο).

Το Depo-Provera είναι ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο προϊόν που στις ΗΠΑ υποχρεώθηκε να αναγράφει στη συσκευασία του μια προειδοποίηση για αυξημένη συχνότητα εμφάνισης οστεοπόρωσης και υψηλό κίνδυνο πρόκλησης καρκίνου του μαστού. [10, 11]

Το ίδιο φάρμακο, έχει επίσης συσχετιστεί με αύξηση των περιπτώσεων AIDS και διαταραχές της γονιμότητας μετά από παρατεταμένη χρήση, δύο καταστάσεις που φαινόταν επίσης να επικρατούν μεταξύ του πληθυσμού της Amhara. Η APU κατηγόρησε την κυβέρνηση της Αιθιοπίας για φυλετικές διακρίσεις και άσκηση πίεσης για τη χρήση του Depo στις γυναίκες χωρίς τη συγκατάθεσή τους. [12]

Σύμφωνα με μια άλλη έκθεση με τίτλο «Depo-Provera: Θανατηφόρα Αναπαραγωγική Βία κατά των Γυναικών», [13], το πρόγραμμα οικογενειακού προγραμματισμού που προωθεί αυτό το φάρμακο στην Αφρική, εμπλέκεται σε de facto πολιτικές διακρίσεων, προβάλλοντας ψευδείς ισχυρισμούς για την ασφάλεια του προϊόντος και μη ενημερώνοντας τις γυναίκες για τις βλάβες και τις παρενέργειές που προκαλεί.

Τέτοια είδους φάρμακα έχουν απαγορευτεί στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αλλά εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα «οικογενειακού προγραμματισμού» του ΠΟΥ και σε προγράμματα όπως το FP2020, που οργανώνονται και διευθύνονται από το Ίδρυμα Bill και Melinda Gates.

Αυτό προκάλεσε την κατ’ επανάληψη, έντονη κριτική από διάφορες ομάδες που δραστηριοποιούνται σε θέματα υγείας και υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. [14]

Ίσως η κυβέρνηση Τραμπ επίσης έλαβε υπόψη ορισμένα από αυτά τα επιχειρήματα όταν ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να χρηματοδοτεί το Ταμείο Πληθυσμού του ΟΗΕ και τις πολιτικές που εφαρμόζουν ή παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις αμβλώσεις.

Ο Μπιλ Γκέιτς είπε ότι «ανησυχούσε βαθιά» από τις ανακοινώσεις των ΗΠΑ, αλλά στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για τον «οικογενειακό προγραμματισμό» πουέγινε στο Λονδίνο το 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο, το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα και διεθνείς ΜΚΟ δεσμεύτηκαν για μια νέα χρηματοδότηση συνολικού ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Tedros Ghebreyesus, ο οποίος παρευρέθηκε στη συνάντηση ως νέος ηγέτης του ΠΟΥ, υποσχέθηκε να « υπερασπιστεί προσωπικά το ζήτημα των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων ως κορυφαία προτεραιότητα»,[15] επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο το προσωπικό του ενδιαφέρον και τη συμμετοχή του στη διαμόρφωση και άσκηση των πολιτικών ελέγχου των γεννήσεων με αμφίβολες συνέπειες.

«Οτιδήποτε άλλο, εκτός από χολέρα»

Ο Tedros Ghebreyesus ως υπουργός υγείας, κάλυψε την εμφάνιση πολλών κρουσμάτων χολέρας στην Αιθιοπία (2006, 2009, 2011), χαρακτηρίζοντάς τες ως «οξεία διάρροια» (AWD).[16]

Παρόλο που η εκδήλωση της χολέρας το 2006 πιστοποιήθηκε με έκθεση εμπειρογνώμονα του ΠΟΥ, [17] ο Τέντρος επέλεξε να μην αμαυρώσει την εικόνα του κόμματος και της χώρας του και αρνήθηκε να δηλώσει τα κρούσματα της χολέρας, στερώντας από τον πληθυσμό τη κυριότερη βοήθεια χρειαζόταν: έργα προσφοράς καθαρού πόσιμου νερού και αποχέτευσης.

Το ίδιο σενάριο επαναλήφθηκε το 2009 και το 2011, υπό την τότε ηγεσία του ΠΟΥ, όταν αγνόησε ένα μαζικό ξέσπασμα χολέρας στο Σουδάν, γείτονα και αντίπαλου της Αιθιοπίας, σύμφωνα με μια ανοιχτή επιστολή που υπογράφηκε από μια ομάδα γιατρών των ΗΠΑ και το Genocide Watch.[18]

Πρόεδρος του Παγκόσμιου Ταμείου: κερδίζοντας χρήματα

Το Παγκόσμιο Ταμείο είναι ένα εταιρικό μόρφωμα με επικεφαλής το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας. Τον Ιούλιο του 2009, ο Tedros «εκλέχθηκε» Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου με διετή θητεία.

Σε ένα προφίλ του που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2010 στο The Lancet αναφέρεται ότι ήταν «ένας νοικοκύρης στη Γραμματεία του Παγκόσμιου Ταμείου» και ότι τα επιτεύγματά του οδήγησαν στο να χαρακτηριστεί η Αιθιοπία ως μια υποδειγματική χώρα με υψηλή απόδοση.

Πρόκειται για εκπληκτικό συμπέρασμα, όταν ανακαλύπτει κανείς ότι κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του Tedros, η διαχείριση των Ταμείων Διεθνούς Βοήθειας τα οποία επόπτευε ήταν εξόχως αμφισβητήσιμη.

Το 2012, διεξήχθη έλεγχος των δαπανών του Παγκόσμιου Ταμείου για τα προγράμματα βοήθειας, φυματίωσης και ελονοσίας σε αρκετές αφρικανικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Αιθιοπίας, οι οποίες είχαν λάβει επιχορηγήσεις ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. [19] Ο Γενικός Επιθεωρητής John Parson, που ήταν υπεύθυνος για τον έλεγχο, αποκάλυψε μια κατάφωρη έλλειψη διαφάνειας και πολλά κενά στα λογιστικά βιβλία και στη διαχείριση των κεφαλαίων του οργανισμού.

Πάνω απ' όλα, η έρευνα απέδειξε την ύπαρξη μιας τεράστιας απόκλισης μεταξύ των αποτελεσμάτων που παρουσιάστηκαν και της πραγματικότητας που διαπιστώθηκε στην Αιθιοπία κατά τη διάρκεια των επιτόπιων επισκέψεων.

Για παράδειγμα, από τα ιατρικά κέντρα που είχαν κτισθεί, το 77% δεν είχαν πόσιμο νερό και το 32% δεν είχαν εγκαταστάσεις υγιεινής. Μόνο το 14% διέθετε μικροσκόπιο ή εξεταστήριο και μόνο το 12% διέθετε φαρμακείο.

Κανονικά, η Έκθεση θα έπρεπε να οδηγήσει σε μια σειρά μέτρων που θα διασφάλιζαν μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση του προγράμματος. Αλλά, αντί γι’ αυτό, η Έκθεση απλώς απορρίφθηκε. Προφανώς, οι καλές σχέσεις με τους ηγέτες των αφρικανικών κυβερνήσεων είχαν πολύ μεγαλύτερη σημασία από την υγεία των πληθυσμών.

Υπουργός Εξωτερικών με αιματοβαμμένα χέρια

Στη συνέχεια, το 2012, αμέσως μετά τη θητεία του ως υπουργός υγείας, ο Tedros διορίστηκε υπουργός εξωτερικών (από το 2012 έως το 2016), μια επιπλέον απόδειξη ότι εξακολουθούσε να παραμένει στο κέντρο των αποφάσεων του Κόμματος και να υπηρετεί τους στόχους του με αμφίβολες μεθόδους.

Για παράδειγμα, το 2013, η Σαουδική Αραβία επέλεξε να στείλει πίσω μετανάστες από διαφορετικά έθνη και η μόνη χώρα που δεν έλαβε μέτρα για τον επαναπατρισμό των υπηκόων της ήταν η Αιθιοπία. Αυτή η αδράνεια, για την οποία ήταν υπεύθυνος ο υπουργός εξωτερικών, πυροδότησε ένα κύμα βίας κατά των Αιθιοπών από τους Σαουδάραβες.[20]

Το 2014, ο Tedros, πρώην τρομοκράτης του TPLF, οργάνωσε την απαγωγή, την έκδοση και την καταδίκη αρκετών αντιφρονούντων ηγετών και εκατοντάδων ατόμων που είχαν ζητήσει άσυλο στην Υεμένη, με τη συνενοχή της κυβέρνησης της Υεμένης.[21]

Ο Tedros και ο έτερος «εργοδότης» του

«Εκλογές» στον ΠΟΥ με την υποστήριξη του Gates και της Κίνας

Αναρωτιέται κανείς πώς ένας τέτοιος άνθρωπος θα μπορούσε να γίνει Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ. Αναμφίβολα, σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του έπαιξε η αμερικανική υπηρεσία επικοινωνίας Mercury Public Affairs (που ειδικεύεται στην οργάνωση πολιτικών εκστρατειών), η οποία μεθόδευσε την παρουσίαση της υποψηφιότητάς του με άξονα την αποδυνάμωση της σκληρής εικόνας του και την προβολή του ως «φωνή των αναπτυσσόμενων χωρών».

Ωστόσο, ορισμένοι εκπρόσωποι των κρατών-μελών του ΠΟΥ δεν εξαπατήθηκαν από το «πακέτο». Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων των υποψηφίων πριν από τις ψηφοφορίες, ο Πρέσβης της Βραζιλίας ρώτησε τον Tedros: «πώς σκοπεύετε να εκπροσωπήσετε τη φωνή των αναπτυσσόμενων χωρών, προτείνοντας ένα πρόγραμμα που είναι ευθυγραμμισμένο με τις προτεραιότητες των χωρών του Βορρά», αναφέροντας την προσέγγιση του Tedros στα ζητήματα της υγείας μέσω της «ασφάλειας» (ετοιμότητα για αντιμετώπιση πανδημίας) και στη θεραπεία μέσω της «κάλυψης» (εμβόλια), παρά στην ανάπτυξη καθολικών συστημάτων υγείας (όπως για παράδειγμα, η ιατρική υποδομή και εκπαίδευση, η πρόσβαση σε πόσιμο νερό, κ.α.). Και παρατήρησε επίσης ότι ο Tedros δεν είχε προτείνει τίποτα συγκεκριμένο όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη για ευάλωτες χώρες. [22]

Στην πραγματικότητα, αυτή η «βόρεια ατζέντα» ευθυγραμμίστηκε σε μεγάλο βαθμό με τις προτεραιότητες της Παγκόσμιας Ατζέντας για την Ασφάλεια της Υγείας, που προωθήθηκε από τους τέσσερις κύριους χρηματοδότες του ΠΟΥ: τις Ηνωμένες Πολιτείες (24%), το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates (14%), το Ηνωμένο Βασίλειο (11%) και το GAVI, την Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση, η οποία χρηματοδοτήθηκε και πάλι κυρίως από τον Gates (17%), τις ΗΠΑ (11%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (31%).

BilL Gates: Ένας σύγχρονος «ευγονιστής».

Είναι σαφές ότι η επιρροή που ασκεί ο Bill Gates στον ΠΟΥ είναι σημαντικότατη, όπως υπενθυμίζεται από ένα άρθρο στο περιοδικό Politico που δημοσιεύθηκε λίγες εβδομάδες πριν από την ψηφοφορία, με τίτλο: «Γνωρίστε τον πιο ισχυρό γιατρό του κόσμου: Μπιλ Γκέιτς». Και διευκρινιστικό υπότιτλο: «Μερικοί δισεκατομμυριούχοι είναι ικανοποιημένοι με την αγορά ενός νησιού. Ο Μπιλ Γκέιτς πήρε μια υπηρεσία του ΟΗΕ στη Γενεύη».[23]

Αρκετά στελέχη μη-κυβερνητικών οργανώσεων δήλωσαν ότι ο Bill Gates αντιμετωπίζεται ως αρχηγός κράτους, όχι μόνο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), αλλά και στη σύνοδο κορυφής των G20, και ότι διαθέτει «υπερβολική επιρροή στη διαμόρφωση της ατζέντα του οργανισμού».

Κατά τη διάρκεια της συνόδου της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας, η κυβέρνηση Τραμπ αποκάλυψε ότι στον προϋπολογισμό που επρόκειτο να προτείνει, ο ετήσιος προϋπολογισμός για την παγκόσμια υγεία θα μειωθεί κατά 26%, απορρίπτοντας προγράμματα υγείας που προτιμούσαν οι Gates και η κυβέρνηση Ομπάμα, όπως τα προγράμματα για «HIV - ελονοσία - φυματίωση» του Παγκόσμιου Ταμείου και για τον οικογενειακό προγραμματισμό.

Ο Tedros ήταν ο ευνοούμενος υποψήφιος του Bill gates, δεδομένης της στενής σχέσης που ανέπτυξαν με την διαχείριση και την εφαρμογή των προγραμμάτων του Παγκόσμιου Ταμείου και του «Οικογενειακού Προγραμματισμού».

Ωστόσο, στις εκλογές για τη θέση του Διευθυντή του ΠΟΥ τον Μάιο του 2017, ο Tedros υποστηρίχθηκε τόσο από τον Gates όσο και από την Κίνα. Πράγμα ευνόητο, δεδομένου ότι ως μέλος της Αιθιοπικής κυβέρνησης, είχε ήδη μια αναπτύξει μια μακροχρόνια συνεργασία με το Πεκίνο. Το κόμμα του Tedros, το TPLF είναι ένα μαρξιστικό κίνημα εμπνεόμενο από την ίδια αυταρχική ιδεολογία με το καθεστώς της Κίνας, η οποία έχει πραγματοποιήσει τεράστιες επενδύσεις στην Αιθιοπία: οι Κινέζοι έχουν αναπτύξει σχεδόν το 70% της υποδομής της Αιθιοπίας και χρηματοδοτούν την κατασκευή της έδρας του μελλοντικού Αφρικανικού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων .

Κι αυτό είναι σημαντικό, εάν παρθεί υπόψη ότι η Αιθιοπία κατέχει μια στρατηγική θέση, γιατί είναι η πύλη της Ανατολής προς την αφρικανική ήπειρο.

Ο κ. Tedros Ghebreyesus στο Φόρουμ Διεθνούς Πολιτικής

του Πανεπιστημίου του Πεκίνου, Μάρτιος 2017

Τον Μάρτιο του 2017, δύο μήνες πριν από τις εκλογές του ΠΟΥ, ο Tedros Ghebreyesus κλήθηκε να μιλήσει στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου. Είναι ενδιαφέρον να επισημανθεί ότι στο ίδιο φόρουμ κλήθηκε να μιλήσει και ο Bill Gates. Στην ομιλία του με τίτλο «Κοιτάζοντας το Μέλλον: Καινοτομία, Φιλανθρωπία και Παγκόσμια Ηγεσία»[24] συνόψισε τις συνεργασίες του με την κινεζική κυβέρνηση σε τέσσερις βασικούς τομείς: υγεία, γεωργία, τεχνολογίες υπολογιστών και πυρηνική ενέργεια. Ακολουθούν μερικά αποσπάσματα που δείχνουν ότι ο Bill Gates επενδύει σαφώς στην Κίνα ως το νέο ηγέτη στον κόσμο:

«Η Κίνα είναι έτοιμη να αναδειχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη. Είναι υπέροχο να βλέπουμε την Κίνα να προχωράει για να γεμίσει το κενό ηγεσίας. Είναι μια χώρα πολύ καλά εξοπλισμένη για να το κάνει. Καμία άλλη χώρα δεν έχει καταφέρει όσα έχει επιτύχει η Κίνα τις τελευταίες δεκαετίες (…) σε κλίμακα και ταχύτητα άνευ προηγουμένου στην ανθρώπινη ιστορία.

Και ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών όπως το Ταμείο Ανάπτυξης Κίνας-Αφρικής, η Κίνα ενισχύει όχι μόνο την οικονομική ικανότητα της Αφρικής, αλλά επίσης, με την πάροδο του χρόνου, μεγαλύτερες αγορές για τα κινεζικά προϊόντα.

Η Κίνα έχει μια μεγάλη ευκαιρία να γίνει παγκόσμιος ηγέτης και στην καινοτομία στον τομέα της υγείας. Με την πλούσια ομάδα ταλαντούχων επιστημόνων και την ικανότητά της να αναπτύσσει νέα φάρμακα και εμβόλια, η Κίνα ήταν μια σαφής επιλογή για εμάς να οικοδομήσουμε ένα νέο Global Health Drug Discovery Institute. Αυτό το Ινστιτούτο (μια συνεργασία μεταξύ του Ιδρύματος μας, της Λαϊκής Κυβέρνησης του Πεκίνου και του Πανεπιστημίου Tsinghua) θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της ανακάλυψης και της ανάπτυξης νέων φαρμάκων που σώζουν ζωές.

Πολλοί από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες, όπως ο Jack Ma, ο Pony Ma, ο Charles Chen Yidan και ο Niu Gensheng, βοήθησαν στη δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης ομάδας ατομικού πλούτου στον κόσμο. Και τώρα κάνουν βήματα για να συμμετάσχουν και να επιστρέψουν στον κόσμο ένα μέρος αυτού του πλούτου…».

Αλλά ο Gates δεν είναι προφανώς ο μόνος σύμμαχος της Κίνας. Οι δεσμοί του με ένα μεγάλο μέρος της δυτικής παγκοσμιοποιημένης ελίτ αξίζουν μια πιο προσεκτική έρευνα.

Ρίχνοντας μια ματιά τον κατάλογο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Tsinghua,[25], βρίσκουμε άτομα όπως οι:

Henry Paulson, διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Goldman Sachs. Jamie Dimon της τράπεζας JP Morgan Chase. Corbat της Citigroup. Mark Zuckerberg (facebook). Elon Musk, Tim Cook, Laurence Fink, και οι CEOs των εταιρειών Dell, McKinsey, IBM, Walmart, General Motors, BlackRock, Tata και πολλοί άλλοι.

Τι κάνουν πραγματικά όλοι αυτοί στο Διοικητικό Συμβούλιο ενός κινεζικού πανεπιστημίου; Δεν μοιάζει περισσότερο με ένα Παγκόσμιο Στρατηγικό Συμβούλιο;

Ο ρόλος του Tedros στην πανδημία του Coronavirus

Αυτές οι σχέσεις εξηγούν γιατί η διαχείριση της κρίσης Covid-19 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από το Πεκίνο και γιατί ο Tedros επαίνεσε ανοιχτά την κινεζική κυβέρνηση μετά τη συνάντησή του με τον Xi Jinping.

«Εκτιμούμε τη σοβαρότητα της αντίδρασης της Κίνας σε αυτήν την επιδημία, ιδίως τη δύναμη της ηγεσίας της [26] και τη διαφάνεια που επέδειξαν». [27] ή

«Η Κίνα αποτελεί παράδειγμα νέων προτύπων για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση της επιδημίας». [28]

Χαρακτήρισε επίσης τα δρακόντεια μέτρα καραντίνας που έλαβε η κυβέρνηση του Πεκίνου «ηρωικά» [29], ενώ παραδόξως, επέμενε να διατηρηθεί ανοιχτή η εναέρια επικοινωνία με την Κίνα.

Στις 3 Φεβρουαρίου 2020, ο Tedros επέπληξε τις ΗΠΑ και άλλες χώρες που είχαν κλείσει τα σύνορά τους, όταν έγινε σαφές ότι το κομμουνιστικό έθνος είχε περιορίσει την εξάπλωση του ιού, δηλώνοντας:

«Δεν υπάρχει λόγος για μέτρα που παρεμποδίζουν άσκοπα τα διεθνή ταξίδια και το εμπόριο. Καλούμε όλες τις χώρες να εφαρμόσουν αποφάσεις που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία, παίρνοντας υπόψη και τις συνέπειες».

Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν γρήγορα τις πτήσεις τους, αλλά η Ethiopian Airlines είναι μία από τις λίγες που διατηρούσαν συνδέσεις με την Κίνα καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης. [30]

Το φόρουμ για τη συνεργασία Κίνας-Αφρικής ανέφερε ένα τηλεφώνημα μεταξύ του πρωθυπουργού της Αιθιοπίας Abiy Ahmed Ali και του Xi Jinping επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

«Αυτή η τηλεφωνική συνομιλία και οι δύο επιστολές συμπάθειας από τον πρωθυπουργό [προς τον Xi Jinping] μαρτυρούν τη βαθιά φιλία και την αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ Κίνας και Αιθιοπίας ως ολοκληρωμένους στρατηγικούς συνεταιριστικούς εταίρους. Η Αιθιοπία ακολούθησε τις συστάσεις του ΠΟΥ και διατήρησε τους φυσιολογικούς δεσμούς και ανταλλαγές της με την Κίνα. Η Κίνα εκτιμά αυτή την έκφραση εμπιστοσύνης [της Αιθιοπίας]». [31]

Ο έλεγχος της υγείας και της οικονομίας της Αφρικής παίζουν, προφανώς, σημαντικό ρόλο στον τρόπο διαχείρισης της επιδημίας του κοροναϊού. Πριν από λίγες μέρες, η κυβέρνηση Τραμπ προειδοποίησε τους Κινέζους σε σχέση με τη διείσδυσή τους στο δίκτυο των πέντε Αφρικανικών Κέντρων Ελέγχου των Νόσων, (ΑΚΕΝ / CDC), δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν τη χρηματοδότηση εάν το Πεκίνο συνεχίσει να οικοδομεί την έδρας του ΑΚΕΝ στην Αιθιοπία.

Σύμφωνα με τους Financial Times, αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, αναφερόμενος σε πέντε περιφερειακούς σταθμούς των Αφρικανικών CDC, δήλωσε:

«Αποτελεί απειλή για την Αφρική. Η Αφρική έχει τεράστια αποθέματα γονιδιωματικών δεδομένων και οι Κινέζοι θέλουν να δημιουργήσουν το επιτελείο του δικτύου των Αφρικανικών CDC [στην Αιθιοπία] για να υποκλέψουν τελικά τα δεδομένα από όλα τα άλλα κέντρα, και να χειρίζονται ιούς υψηλού κινδύνου, κρίσεις υγείας, έρευνα και συλλογής δεδομένων». [32]

Η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν επενδύσει 900 εκατομμύρια δολάρια για να στηρίξουν την υγεία στην Αφρική τα τελευταία 15 χρόνια, και είχαν δώσει στο Αφρικανικό CDC 14 εκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του, το 2017.

Όμως οι Κινέζοι έχουν ήδη προχωρήσει και διέθεσαν 200 εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή του Συνεδριακού Κέντρου της Αφρικανικής Ένωσης, που σήμερα στεγάζει τη γραμματεία των Αφρικανικών CDC. Φαίνεται ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ είχαν καταλήξει σε μια συμφωνία συνεργασίας για το θέμα αυτό υπό την κυβέρνηση Ομπάμα, η οποία δεν θα μπορούσε να διαρκέσει για πολύ υπό την προεδρία του Τραμπ.

Ο ρόλος του ΠΟΥ και της Κίνας στην ιταλική κρίση

Θα μπορούσαμε επίσης να αναρωτηθούμε τι ρόλο παίζουν πραγματικά η ΠΟΥ και η Κίνα στην ιταλική κρίση

Στην αρχή της επιδημίας, ο Ghebreyesus κάλεσε τους Ιταλούς «να μην στιγματίζουν τους Κινέζους», επιμένοντας ότι η ώρα δεν ήταν «για κριτική, αλλά για αλληλεγγύη».

Οι «πολύτιμες συστάσεις» του διευθυντή του ΠΟΥ εμπόδισαν έτσι την ιταλική κυβέρνηση να θέσει υπό έλεγχο τους ανθρώπους που επέστρεφαν από την Κίνα.

Ακόμη χειρότερα, ο δήμαρχος της Φλωρεντίας, η οποία έχει σημαντικό αριθμό Κινέζων μεταναστών, ενθαρρύνθηκε να ξεκινήσει μια εθνική εκστρατεία καλώντας τους συμπολίτες του να «αγκαλιάσουν έναν Κινέζο στο δρόμο»! [33]

Όμως μια τέτοια εφησυχασμός απέναντι στην Κίνα οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι πέρυσι η κυβέρνηση Salvini ήταν η πρώτη χώρα των G7 που υπέγραψε οικονομική συνεργασία με την Κίνα στο πρόγραμμα Belt and Road, το οποίο θα έδινε στην Κίνα άμεση πρόσβαση στη Μεσόγειο. [Το «μία ζώνη, ένας δρόμος» είναι ένα μεγαλόπνοο κινεζικό πρόγραμμα υποδομών που φιλοδοξεί να επεκτείνει την οικονομική ακτινοβολία της Κίνας στην Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη]

Όταν το κόμμα του Salvini έχασε την εξουσία το περασμένο φθινόπωρο, το ξέσπασμα της κρίσης του κοροναϊού ανάγκασε πιθανώς τον νέο κυβερνητικό συνασπισμό να επανεξετάσει τους δεσμούς της Ιταλίας με το Πεκίνο.

Στη συνέχεια, η Ιταλία έγινε ξαφνικά η πρώτη δυτική κυβέρνηση που σταμάτησε τις πτήσεις της από και προς την Κίνα. Αλλά, η χώρα μπορεί να πληρώσει το τίμημα της «απιστίας» της, γιατί σήμερα είναι πολύ απομονωμένη.

Οι Ευρωπαίοι εταίροι αρνήθηκαν να βοηθήσουν στη διάσωση της Ιταλίας και η Κίνα προσπαθεί να διατηρήσει την επιρροή της στη χώρα στέλνοντας ιατρική βοήθεια και εμπειρογνώμονες για την αντιμετώπιση της κρίσης, και σχεδιάζοντας να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της Ιταλίας μετά την κατάρρευση της.

Εν τω μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που έχει την ευρωπαϊκή έδρα του στη Βενετία, μία από τις κύριες πληγείσες περιοχές, έχει αναθέσει σε έναν από τους κύριους εμπειρογνώμονες του την καθοδήγηση της αντιμετώπισης της πανδημίας.

Ωστόσο, ο αριθμός των θανάτων στην Ιταλία εξακολουθεί να αυξάνεται, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις άλλες χώρες, πράγμα για το οποίο δεν έχει δοθεί καμμιά κάποια επιστημονική εξήγηση, ακόμη και αν παράγοντες, όπως το πολύ μεγάλο ποσοστό των ηλικιωμένων στον πληθυσμό και η έλλειψη μονάδων εντατικής θεραπείας, έχουν επιδεινώσει την κατάσταση.

Τον περασμένο μήνα, η Ρωσία έστειλε μια ολόκληρη ομάδα εμπειρογνωμόνων και στρατιωτικών γιατρών για να βοηθήσει τη βόρεια Ιταλία να αντιμετωπίσει την κρίση, αλλά η ομάδα θα καταβάλει σίγουρα και προσπάθειες για να ερευνήσει τι πραγματικά συμβαίνει.

Σε κάθε περίπτωση, είναι πλέον προφανές ότι ο ΠΟΥ και οι ηγέτες του έχουν μια ατζέντα αντιμετώπισης της πανδημίας που συνδέεται περισσότερο με την παγκόσμια κυβέρνηση και την παγκόσμια ηγεσία παρά με την υγεία.

Ο Bill Gates φαίνεται να ηγείται της πρωτοβουλίας με το ταμείο CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) για επιτάχυνση της παραγωγής εμβολίων. Μεταξύ των χορηγών της CEPI είναι το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates και η εταιρεία Welcome.

O Gates προωθεί την παγκόσμια ατζέντα διακυβέρνησής του μέσω μιας στρατιάς εμπειρογνωμόνων στον τομέα της υγείας, όπως, για παράδειγμα, οι Fauci και Birx, επιτελείς της Ειδικής Ομάδας Αντιμετώπισης του Κοροναϊού του Λευκού Οίκου, που είναι μακροχρόνιοι στενοί συνεργάτες του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates και συνεργάζονται στο πρόγραμμα για το AIDS του Παγκόσμιου Ταμείου.

Αυτό ίσως εξηγεί το γιατί ο Fauci αρνήθηκε να απαντήσει σε δημοσιογράφους όταν του ζητήθηκε η γνώμη του για τον Tedros και αναφέρθηκε επαινετικά στην Κίνα.[34]

Ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εξυπηρετεί την Αφρική, προσφέροντάς της σε ένα ασημένιο πιάτο, στους νέους ηγέτες μιας εταιρικής παγκόσμιας κυβέρνησης κομμουνιστικής έμπνευσης.

Tedros, ΞΕΣΚΕΠΑΣΤΗΚΕΣ

Senta Depuydt

