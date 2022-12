Ιορδανία: Πλημμύρισε η αρχαία πόλη της Πέτρας

Μια ιδιαίτερα έντονη βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή της Πέτρας, στην Ιορδανία, τη Δευτέρα, είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η αρχαία πόλη και να απομακρυνθούν κάτοικοι και τουρίστες για λόγους ασφαλείας.

Τα συγκλονιστικά πλάνα, που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνουν ένα ποτάμι νερού να χύνεται στο φαράγγι στην είσοδο του ναού της Πέτρας, που στέκεται εδώ και 2.000 χρόνια, καθώς πανικόβλητοι τουρίστες τρέπονται σε φυγή.

Υπολογίζεται ότι 1.700 τουρίστες και ντόπιοι απομακρύνθηκαν από την περιοχή για την ασφάλειά τους, καθώς 13 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί σε παρόμοιες πλημμύρες στην περιοχή το 2018. Έκτοτε οι Αρχές εφιστούν την προσοχή σε κάθε ανάλογη περίσταση.

Η Αρχή της Περιφέρειας Ανάπτυξης και Τουρισμού της Πέτρας δήλωσε: «Η ιορδανική κυβέρνηση εκκένωσε περίπου 1.700 τουρίστες στην Πέτρα λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων».

Στο γειτονικό Μαάν, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις πλημμύρες, αφού ένα μικρό λεωφορείο παρασύρθηκε από τους ορμητικούς χείμαρρους.

Το Υπουργείο Αρχαιοτήτων της Ιορδανίας κατασκεύασε ένα φράγμα για να εμποδίσει την είσοδο του νερού στο φαράγγι που οδηγεί στο Al-Khazneh, γνωστό ως θησαυροφυλάκιο. Το 2014, εγκαταστάθηκε σύστημα συναγερμού ως πρόσθετη προστασία, με σειρήνες που ενεργοποιούνται όταν το νερό της πλημμύρας ανεβαίνει πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

Η θαυμαστή πόλη

Η Πέτρα είναι μια πόλη λαξευμένη στους λόφους από ψαμμίτη που περιέχει τους ταφικούς θαλάμους των Ναβατέων, μιας φυλής πλούσιων εμπόρων, ο πολιτισμός των οποίων άκμασε μεταξύ του 200 π.Χ. και του 100 μ.Χ.

Η πόλη χρονολογείται από το 400 π.Χ. περίπου, όταν οι Έλληνες προσπάθησαν να εισβάλουν σε αυτήν στην πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά της στην ιστορία.

Video of flash floods in iconic #Petra in Jordan today, a world heritage site. Tourists have been evacuated, and a number of casualties reported in area: pic.twitter.com/kJIzQ6Paqn