ΗΠΑ: Αμερικανικά πολεμικά πλοία πλέουν κοντά στην Ταϊβάν

Την ώρα που η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι έφτανε στην Ταϊβάν την Τρίτη, την οποία το Πεκίνο θεωρεί ότι είναι μια από τις επαρχίες του, αμερικανικά πολεμικά πλοία έπλεαν στο νησί, σύμφωνα με αμερικανικές στρατιωτικές πηγές.

Ενώ η Κίνα ανακοίνωσε ότι ο στρατός της θα ξεκινήσει «στοχευμένες στρατιωτικές ενέργειες» ως απάντηση στην επίσκεψη αυτή, ο 7ος Αμερικανικός Στόλος έκανε γνωστό την Τρίτη με μήνυμά του στο Twitter ότι το αεροπλανοφόρο USS Ronald Reagan, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή από τις αρχές Ιουλίου, έπλεε στη Θάλασσα των Φιλιππίνων, νότια της Ταϊβάν.

Sailors conducted flight operations on the U.S. Navy’s only forward-deployed aircraft carrier USS Ronald Reagan (CVN 76) @Gipper_76, July 29, in the South China Sea. pic.twitter.com/uh1EHyfvXJ