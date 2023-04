ΗΠΑ: Ο κυβερνήτης του Τέξας θα απονείμει χάρη σε θανατοποινίτη

Ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Τέξας δήλωσε έτοιμος να απονείμει χάρη σε στρατιωτικό και οδηγό της Uber που καταδικάστηκε την Παρασκευή για τον φόνο διαδηλωτή κατά τη διάρκεια των μεγάλων κινητοποιήσεων εναντίον του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας το 2020.

Ο Ντάνιελ Πέρι, στρατιωτικός, 33 ετών, που οδηγούσε για την εταιρεία μεταφορών στον ελεύθερο χρόνο του, βρέθηκε εν μέσω πλήθους διαδηλωτών στο Όστιν, στις νότιες ΗΠΑ, τον Ιούλιο του 2020.

Στη δίκη του, οι συνήγοροί του τόνισαν πως βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα. Είπαν πως πυροβόλησε με πιστόλι πέντε φορές εναντίον του Γκάρετ Φόστερ, 28 ετών, διότι ο τελευταίος πλησίαζε το αυτοκίνητό του με προτεταμένο τουφέκι εφόδου και την κάννη στραμμένη προς την κατεύθυνσή του.

Here is Garrett Foster pointing his loaded AK-47 at Daniel Perry in Austin, TX in 2020 Daniel Perry was just convicted of murder for defending himself pic.twitter.com/OJzITvR9VJ

Οι εισαγγελείς αντέτειναν πως θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει αναστροφή και ότι εκείνος άρχισε την αναμέτρηση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Austin American-Statesman, προσκόμισαν ως τεκμήρια αναρτήσεις του κ. Πέρι σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης πριν από τη φονική αναμέτρηση, στις οποίες διεμήνυε πως «μπορεί να σκοτώσω μερικούς πηγαίνοντας στη δουλειά. Γίνονται ταραχές έξω από το διαμέρισμά μου».

Έπειτα από δυο ώρες διαβουλεύσεων, σώμα ενόρκων τον έκρινε ένοχο για φόνο. Αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη. Η ποινή του θα του απαγγελθεί προσεχώς.

Χωρίς καν να περιμένει να ασκηθεί έφεση, ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ έκανε γνωστό πως ζήτησε από την υπηρεσία απονομής χάριτος της πολιτείας του να εξετάσει την υπόθεση του Ντάνιελ Πέρι. «Είμαι έτοιμος να εγκρίνω αυτή τη σύσταση μόλις φθάσει στο γραφείο μου», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου.

Εξήγησε πως σκοπός του είναι να υπερασπιστεί τον «ισχυρό νόμο για τη νόμιμη άμυνα ‘stand your ground’» σε ισχύ στην πολιτεία του. Πρόκειται για νόμο που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να κάνει χρήση θανατηφόρας βίας αν θεωρεί πως διατρέχει σοβαρό κίνδυνο η ζωή του, ακόμα κι αν έχει τη δυνατότητα να ξεφύγει από τον κίνδυνο.

Daniel Perry was working as an Uber driver in Austin, TX when he found himself in the middle of a BLM mob.



A guy came up to his car and pointed an AK-47 at him and he fired back in self defense.



He was indicted for murder by a Soros-funded DA and was just found guilty. pic.twitter.com/bx5kLXzqva