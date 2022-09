ΗΠΑ: Πιλότος απειλεί να ρίξει μικρό αεροσκάφος σε ένα κατάστημα της αλυσίδας Walmart

Ο πιλότος ενός μικρού αεροσκάφους απειλεί να ρίξει το αεροπλάνο του σε ένα τοπικό κατάστημα της αλυσίδας καταστημάτων της Walmart στο Μισισίπι, όπως ανακοίνωσαν το Σάββατο οι τοπικές αστυνομικές αρχές, ενώ έγινε προληπτική εκκένωση του καταστήματος.

Η τοπική αστυνομία του Τουπέλο στο Μισισίπι ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε σχετικά με την κατάσταση νωρίτερα και άρχισε να συνομιλεί απευθείας με τον πιλότο.

BREAKING: The pilot of a plane in Mississippi is threatening to "intentionally" crash his aircraft into a Walmart store, the Tupelo Police Department says.https://t.co/ntJokYHQAH



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/V91adSz5mn