ΗΠΑ: Πολλά θύματα από ανεμοστρόβιλο στο Λιτλ Ροκ

Για πολλά θύματα από το πέρασμα ανεμοστρόβιλου από το Λιτλ Ροκ κάνει λόγο η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Άρκανσο, σύμφωνα με ένα τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο, συνεργαζόμενο με το CBS.

Εκατοντάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο ανεμοστρόβιλος έπληξε το Λιτλ Ροκ και τη γύρω περιοχή αργά το απόγευμα της Παρασκευής, σαρώνοντας στέγες κτιρίων και ανατρέποντας αυτοκίνητα.

Περίπου 70.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο Άρκανσο, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο poweroutage.us.

BREAKING: A large tornado has touched down in Little Rock, Arkansas. Further details:



- Touched down in the Northwestern side of the city.

- Reports indicate that one of the local fire stations have suffered heavy damage.

- Many homes in area also damaged severely according to…