ΗΠΑ: Σε 25 ανήλθαν οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Κεντάκι

Ο αριθμός των θυμάτων από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Κεντάκι ανήλθε στους 25 νεκρούς και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της αμερικανικής Πολιτείας.

«Έχουμε κάποια άσχημα νέα να ανακοινώσουμε σήμερα από το ανατολικό τμήμα του Κεντάκι, όπου είμαστε ακόμη στη φάση της έρευνας και διάσωσης», έγραψε ο Άντι Μπεσίαρ στο Twitter.

We’ve got some tough news to share out of Eastern Kentucky today, where we are still in the search and rescue phase. Our death toll has risen to 25 lost, and that number is likely to increase.

1/2 — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) July 30, 2022

«Ο απολογισμός πέρασε στους 25 νεκρούς και ο αριθμός αυτός πιθανόν θα αυξηθεί», πρόσθεσε ο εκλεγμένος Δημοκρατικός.

"Υπάρχουν ακόμη πολλοί άνθρωποι για τους οποίους δεν έχουμε κανένα νέο και σε αυτήν την περιοχή, θα είναι δύσκολο να δώσουμε έναν ακριβή αριθμό των αγνοουμένων", δήλωσε στο CNN.

Kentucky governor: Death toll from flooding rises to 25: Gov. Andy Beshear said Saturday that the numbers of victims would likely rise significantly as a result of record flash flooding over the past several days. https://t.co/jlxs7zsmDV pic.twitter.com/S8ipwrisCE — Marcus Evans 📚 ⚛️ 🔭 ⚖️ 💙 🎼 🏅 (@MarcuswevansSr) July 30, 2022

Καταρρακτώδεις βροχές έπεσαν στο ανατολικό τμήμα της αγροτικής Πολιτείας τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, μετατρέποντας ορισμένους δρόμους σε ποτάμια και αναγκάζοντας τους κατοίκους να καταφύγουν στη στέγη των σπιτιών τους περιμένοντας τις ομάδες διάσωσης.

Οι βροχές συνεχίστηκαν την Παρασκευή, αλλά οι καιρικές συνθήκες πρόσφεραν στους διασώστες μια ευπρόσδεκτη ανάπαυλα το Σάββατο.

«Ένα ψυχρό μέτωπο κινείται νότια και ο καιρός αναμένεται να παραμείνει σχετικά ξηρός σήμερα», ανακοίνωσαν τα τοπικά παραρτήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προειδοποιώντας ότι «ο ξηρός καιρός αναμένεται να τελειώσει το απόγευμα της Κυριακής».

«Το πρόβλημά μας θα είναι την Κυριακή», επιβεβαίωσε ο Μπεσίαρ μιλώντας στο CNN. «Θα ξαναρχίσει να βρέχει και παρότι εκτιμάμε ότι δεν θα είναι πρωτοφανείς οι βροχοπτώσεις, η κατάσταση θα είναι δύσκολη».

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κήρυξε κατάσταση «φυσικής καταστροφής» και αποδέσμευσε ομοσπονδιακές ενισχύσεις για να υποστηρίξει τις πληγείσες περιοχές από «την καταιγίδα, τις πλημμύρες, τις κατολισθήσεις και τους χείμαρρους λάσπης»

Drone shots of the #Flooding in #Kentucky after it the water has receded several feet. #KyWx pic.twitter.com/UPgp6XRzx4 — WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) July 28, 2022

Με την υπερθέρμανση του πλανήτη που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, η ατμόσφαιρα περιέχει περισσότερους υδρατμούς, αυξάνοντας τους κινδύνους για έντονες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Οι βροχές αυτές, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες που συνδέονται κυρίως με τον χωροταξικό σχεδιασμό, ευνοούν τις πλημμύρες.

Ορισμένες περιοχές του Κεντάκι δέχθηκαν περίπου 20 εκατοστά βροχής σε 24 ώρες και, κατά τόπους, τα νερά των ποταμών ανέβηκαν ξαφνικά αρκετά μέτρα πριν βγουν από την κοίτη τους.

Στην περιοχή του Τζάκσον, μερικοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χείμαρρους, με εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα εδώ κι εκεί.

Τον Δεκέμβριο, δεκάδες ισχυροί ανεμοστρόβιλοι κατέστρεψαν πέντε Πολιτείες των κεντρικών Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως το δυτικό τμήμα του Κεντάκι, και προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 79 ανθρώπων.

Παραδόξως, αυτοί οι ανεμοστρόβιλοι βοήθησαν το Κεντάκι να προετοιμαστεί καλύτερα απέναντι σις φυσικές καταστροφές, σημείωσε ο κυβερνήτης.

"Πήραμε πολλά μαθήματα στο δυτικό Κεντάκι με αυτούς τους καταστροφικούς ανεμοστρόβιλους πριν από επτά μήνες", δήλωσε. "Παρέχουμε όση περισσότερη βοήθεια μπορούμε και την παρέχουμε γρήγορα από ολόκληρη την πολιτεία".