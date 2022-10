ΗΠΑ: Τουλάχιστον έξι νεκροί από πυροβολισμούς στην πόλη Ράλι, στη Βόρεια Καρολίνα

Η αστυνομία στη Ράλι έχει κινητοποιηθεί εξαιτίας αλλεπάλληλων βίαιων επεισοδίων με τη χρήση πυροβόλων όπλων χθες Πέμπτη το βράδυ, στα οποία έχασαν τη ζωή τους ως και έξι άνθρωποι, σύμφωνα με τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ο οποίος ανήκει στο δίκτυο του ABC News και επικαλέστηκε πηγές προσκείμενες στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης στην πόλη αυτή της Βόρειας Καρολίνας.

BREAKING NEWS: An off-duty police officer is reportedly among multiple people dead after an active shooting in Raleigh, North Carolina. Police appear to be searching the woods with dogs. They’re asking everyone in the neighborhood to stay inside. pic.twitter.com/BGGHVPhCmK

Η αστυνομία της Ράλι ανέφερε μέσω Twitter πως μέλη της επιχειρούν σε συνοικία και κάλεσε τους κατοίκους της να μείνουν μέσα στα σπίτια τους. Δεν δημοσιοποίησε ακόμη απολογισμό των θυμάτων.

Ο φερόμενος ως δράστης πιστεύεται πως είναι λευκός έφηβος εφοδιασμένος με τουφέκι, ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός, προσθέτοντας ότι δεν έχει γίνει καμιά σύλληψη μέχρι στιγμής. Κατά την ίδια πηγή, ο νεαρός άνοιξε πυρ σε διάφορες τοποθεσίες.

BREAKING: #BNNUS Reports



At least 5 people were killed in a shooting in North Carolina, including a police officer.



Raleigh, North Carolina

When: October 13, 2022, 7:18 p.m.

1 person was killed and 3 others were injured.



This is the 627th mass shooting of 2022 in the US pic.twitter.com/Exap4MXlC1