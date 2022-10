«Κανείς δεν δίνει απάντηση για τον θάνατο της κόρης μου» είπε ο πατέρας της Μαχσά Αμινί

Ο πατέρας της Μαχσά Αμινί, της 22χρονης που πέθανε υπό αστυνομική κράτηση στο Ιράν μετά την σύλληψή της για παραβίαση του ισλαμικού ενδυματολογικού κώδικα της χώρας, είπε ότι δεν του έχει επιτραπεί ακόμα η πρόσβαση στα επίσημα αρχεία για τον θάνατο της κόρης του.

«Κανένας δεν μου δίνει μια απάντηση για τον θάνατο της κόρης μου», σημείωσε ο Αμζάντ Αμινί, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που επικαλέστηκαν την Κυριακή, τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι αρμόδιες αρχές «όπως και η ιατροδικαστική υπηρεσία δεν μου επιτρέπουν καν να δω τα αρχεία», υπογράμμισε. Αντ' αυτού του είπαν ότι πρέπει να κάνει υπομονή, συνέχισε.

Ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί του υποσχέθηκε ότι ο θάνατος της κόρης του θα ερευνηθεί, «αλλά μέχρι τώρα τίποτα δεν έχει γίνει», είπε επίσης ο πατέρας της Αμινί, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Eghtesad-News. Οι δικηγόροι της Αμινί είχαν αξιώσει από τις δικαστικές αρχές πρόσβαση στα αρχεία και τα βίντεο από τις κάμερες της αστυνομίας.

