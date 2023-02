Ιράν: Συνετρίβη σε γήπεδο το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο υπουργός Αθλητισμού

Ελικόπτερο με 12 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν Χαμίντ Σατζαντί, συνετρίβη σήμερα σε γήπεδο της επαρχίας Κερμάν, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Το ελικόπτερο συνετρίβη λίγο πριν από την απογείωση του σε γήπεδο ποδοσφαίρου, στην πόλη Μπαφτ του νοτίου Ιράν.

Ο Iρανός υπουργός Αθλητισμού διακομίστηκε σε νοσοκομείο με εγκεφαλική αιμορραγία, σύμφωνα με το Al Arabiya που επικαλείται ιρανικά δημοσιεύματα. Ωστόσο, ο Ισμαήλ Αχμαντί, σύμβουλος του υπουργού Αθλητισμού, υπέκυψε στα τραύματά του.

A helicopter carrying #Iran’s sports minister Hamid Sajjadi and 11 others crashed in south-central Iran on Thursday, killing one person and causing Sajjadi to suffer from a brain bleed, and his advisor was killed.https://t.co/J3McC86hYD