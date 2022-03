Ισχυρή έκρηξη κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου - ΗΠΑ: Πιο επιθετικές οι ρωσικές δυνάμεις

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου, καθώς συνεχίζεται η ρωσική επίθεση, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο ανάρτηση στο Twitter του συμβούλου του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, Αντόν Χεραστσένκο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το Κίεβο, η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή και έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση, μετέδωσε το Reuters. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Another siren sound in past 10 minutes, a huge explosion was heard not far from the #Kyiv center.#Ukraine pic.twitter.com/przmMB1GFx