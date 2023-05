Ισχυρή έκρηξη στο Μιλάνο - Αρκετά οχήματα τυλιγμένα στις φλόγες

Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο κέντρο του Μιλάνου, στην Ιταλία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πολλά οχήματα είναι τυλιγμένα στις φλόγες στην via Pier Lombardo.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία της Ιταλικής Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή Πόρτα Ρομάνα του Μιλάνου, φέρεται να οφείλεται σε έκρηξη φιαλών οξυγόνου, οι οποίες βρίσκονταν στο εσωτερικό μικρού φορτηγού.

Η εφημερίδα Corriere della Sera γράφει ότι ο οδηγός του φορτηγού φέρει έγκαυμα στο χέρι, ενώ καταστράφηκαν συνολικά πέντε σταθμευμένα οχήματα.

⚡A powerful explosion thundered in the center of #Milan. According to preliminary data, a parked van exploded.



Several vehicles are on fire. No casualties have been reported yet. pic.twitter.com/HMQqDkjxxX