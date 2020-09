Ιταλία: Μαθητές κάθονται στο πάτωμα και ζωγραφίζουν ακουμπώντας στις καρέκλες

Είναι μια φωτογραφία η οποία τις ώρες αυτές κάνει τον γύρο του διαδικτύου και προκαλεί έκπληξη στην Ιταλία: μαθητές δημοτικού σχολείου της Γένοβας, τη Δευτέρα, πρώτη ημέρα επιστροφής στο σχολείο, κάθονται στο πάτωμα της τάξης τους και ζωγραφίζουν ακουμπώντας σε καρέκλες.

Την σχετική φωτογραφία ανήρτησε στο Twitter ο περιφερειάρχης της Λιγουρίας, με πρωτεύουσα τη Γένοβα, ο Τζοβάνι Τότι, ο οποίος και έγραψε ως σχόλιο: «Aγαπητή υπουργέ Παιδείας Λουτσία Ατσολίνα, πού είναι τα νέα θρανία τα οποία υποσχεθήκατε; Μια εικόνα σαν και αυτή δεν χαρακτηρίζει μια πολιτισμένη χώρα».

Cara #Azzolina dove sono finiti i banchi che avevate promesso?

Un’immagine come questa non è degna di un Paese civile come l’Italia. #primogiornodiscuola pic.twitter.com/QWIruBLlSI