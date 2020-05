Καναδικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στη διάρκεια επίδειξης - Νεκρή η κυβερνήτης

Τραγωδία έπληξε τις Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις όταν ένα από τα αεροσκάφη Snowbirds συνετρίβη κατά τη διάρκεια επίδειξης για την τόνωση του ηθικού των πολιτών που μάχονται με τον κορωνοϊό.

Το αεροσκάφος έπεσε ην Κυριακή το μεσημέρι, σε ένα σπίτι στη λεωφόρο Glenview στην περιοχή Brocklehurst του Kamloops, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η κυβερνήτης και να τραυματιστεί σοβαρά ο συγκυβερνήτης.

Η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία του Καναδά επιβεβαίωσε αργότερα ότι από την πτώση σκοτώθηκε η κυβερνήτης του αεροσκάφους Τζένιφερ Κέισι, αξιωματικός δημοσίων υποθέσεων.

«Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους αγαπημένους του καπετάνιου [Richard] MacDougall. Ελπίζουμε για μια γρήγορη ανάρρωση από τους τραυματισμούς του», ανέφερε επίσης για τον τραυματισμό του συγκυβερνήτη.

Η κυβερνήτης Casey ήταν από το Χάλιφαξ και προσχώρησε στις Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις το 2014 αφού εργάστηκε ως δημοσιογράφος στο Χάλιφαξ και στο Μπέλβιλ του Οντάριο.

A Nova Scotian storyteller, she was a journalist before joining as a Public Affairs Officer.



Across Canada and the United States, she brought stories and smiles.

She was one of us, our sister.



Captain Jenn Casey died today.



Please say her name.

Remember Jenn.



-30- pic.twitter.com/irCwKc5ThY — Canadian Forces in 🇺🇸 (@CAFinUS) May 18, 2020

The RCAF has suffered another tragic loss of a dedicated member of the RCAF team. We are deeply saddened and grieve alongside Jenn’s family and friends. Our thoughts are also with the loved ones of Captain MacDougall. We hope for a swift recovery from his injuries. - Comd RCAF pic.twitter.com/UZKJa6OT3S — CF Snowbirds (@CFSnowbirds) May 18, 2020

The @RCAF_ARC has confirmed that one of its members has died after after a #Snowbirds aircraft crashed into a house in #Kamloops, near the airport on Sunday afternoon. https://t.co/jzX5TM7t3P pic.twitter.com/g0wEPERwDN — RadioNLNews (@RadioNLNews) May 18, 2020