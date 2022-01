Κίνα: Τουλάχιστον 16 νεκροί και 10 τραυματίες από έκρηξη σε καντίνα

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί ακόμη παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε μια καντίνα, την ώρα του μεσημεριανού φαγητού, στην πόλη Τσονγκίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι της Παρασκευής, τοπική ώρα, και πιθανότατα οφείλεται σε διαρροή αερίου.

Το επίσημο πρακτορείο Νέα Κίνα μετέδωσε ότι 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν. Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πολλοί εργαζόμενοι έτρωγαν το μεσημεριανό τους τη στιγμή που κατέρρευσε το κτήριο, παγιδεύοντας στα συντρίμμια 27 από αυτούς. Όλοι οι εγκλωβισμένοι έχουν πλέον ανασυρθεί.

Σε άλλο βίντεο που μεταδόθηκε επίσης από το Xinhua, διασώστες με στρατιωτικές στολές τρέχουν προς το σημείο της καταστροφής, με φτυάρια στα χέρια.

A canteen blast in SW China's Chongqing Municipality has killed 6 people and injured 9, while more than 10 others remained trapped. Rescue operation is underway. #GLOBALink pic.twitter.com/4vk7r1i6yd