Κινέζοι αστροναύτες έφθασαν στον διαστημικό σταθμό

Θα παραμείνουν έξι μήνες στο διάστημα, ρεκόρ για την Κίνα: τρεις αστροναύτες, ανάμεσά τους μια γυναίκα, έφθασαν σήμερα στον υπό ανέγερση κινεζικό διαστημικό σταθμό για να συνεχίσουν το έργο της κατασκευής του, αλλά όχι μόνο.

Το σκάφος τους, το Σεντζού-13, απογειώθηκε στις 00:23 (τοπική ώρα· στις 19:23 χθες Παρασκευή ώρα Ελλάδας) με πύραυλο Μεγάλη Πορεία 2F, από το κέντρο Τζιουτσουάν, στην έρημο Γκόμπι (βορειοδυτικά), κατέγραψαν οι κάμερες της κρατικής τηλεόρασης CCTV, που αναμετέδωσε απευθείας την εκτόξευση.

Η κινεζική υπηρεσία επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων χαρακτήρισε επιτυχή την εκτόξευση και διαβεβαίωσε ότι τα μέλη του πληρώματος είναι «καλά» στην υγεία τους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

