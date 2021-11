Κυβερνητικές πληρωμές κινήτρων (μπόνους) στα νοσοκομεία για την COVID – 100.000 δολάρια ανά ασθενή

Elizabeth Lee Vliet, M.D. και Ali Shultz, J.D.

https://www.truthforhealth.org/

November 17, 2021

Ένωση Αμερικανών Γιατρών και Χειρουργών

Association of American Physicians and Surgeons (AAPS)

https://aapsonline.org/bidens-bounty-on-your-life-hospitals-incentive-payments-for-covid-19/

[Ο τίτλος του άρθρου είναι Biden’s Bounty on Your Life: Hospitals’ Incentive Payments for COVID-19. Τροποποιήθηκε σε «Κυβερνητικές πληρωμές κινήτρων (μπόνους) στα νοσοκομεία για την COVID» επειδή η μεθόδευση των κινήτρων-μπόνους θεσπίστηκε από τον Trump (2020) και τώρα εφαρμόζεται από τον Biden)

[«Bounty: Ανταμοιβή για κάποια συγκεκριμένη πράξη, ειδικά αυτή που δίνεται από μια κυβέρνηση ή μια αρχή / Πληρωμή ή ανταμοιβή (ειδικά από μια κυβέρνηση) για πράξεις όπως η σύλληψη εγκληματιών ή η θανάτωση αρπακτικών ζώων ή η κατάταξη στο στρατό». https://glosbe.com/en/el/Bounty ]

Μετά την εισαγωγή τους σε ένα –άλλοτε αξιόπιστο– νοσοκομείο, οι Αμερικανοί ασθενείς με COVID καθίστανται εικονικοί κρατούμενοι, υπόκεινται σε ένα άκαμπτο πρωτόκολλο θεραπείας (με ρίζες στο «Σύστημα Ολοκληρωμένων Ζωών» του Ezekiel Emanuel για τον περιορισμό της ιατρικής περίθαλψης σε άτομα άνω των 50 ετών), και εμφανίζουν ένα σοκαριστικά υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Πώς και γιατί συμβαίνει αυτό και τι μπορεί να γίνει;

Όπως αποκαλύπτεται από τις δημοσιοποιημένες ηχογραφήσεις, στελέχη του νοσοκομείου στην Αριζόνα παραδέχθηκαν ότι συναντώνται πολλές φορές κάθε εβδομάδα για [να επεξεργαστούν] χαμηλότερα πρότυπα περίθαλψης, με συντονισμένους περιορισμούς στα δικαιώματα επίσκεψης στους ασθενείς. Οι οικογένειες των περισσότερων ασθενών με COVID κρατούνται σκόπιμα στο σκοτάδι σχετικά με το τι πραγματικά γίνεται στα αγαπημένα τους πρόσωπα που νοσηλεύονται.

Ο συνδυασμός που επιτρέπει αυτήν την τραγική απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων ζωών που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, περιλαμβάνει:

(1) Το νόμο CARES , ο οποίος παρέχει στα νοσοκομεία πληρωμές κινήτρων–μπόνους για όλα τα πράγματα που σχετίζονται με την COVID (τεστ, διάγνωση, εισαγωγή στο νοσοκομείο, χρήση ρεμδεσιβίρης και αναπνευστήρων, αναφορές θανάτων από COVID και εμβολιασμούς).

(2) Την παραβίαση των συνηθισμένων δικαιωμάτων των ασθενών που ισχύουν επί μακρόν από τα Κέντρα Υπηρεσιών Medicare και Medicaid (CMS).

[ΣτΕ: Ο νόμος CARES θεσπίστηκε από τον Trump (τον «πατέρα του εμβολίου») στις αρχές του 2020 και εφαρμόζεται από τον διάδοχό-του Biden. Ο νόμος CARES δημιούργησε ένα ιατρικό αστυνομικό κράτος στην Αμερική, παρόμοιο μ’ αυτό που δημιουργήθηκε από τον George Bush ως απάντηση στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.]

Το 2020, η Ένωση Νοσοκομείων του Τέξας υπέβαλε αιτήματα για κίνητρα στα Κέντρα Υπηρεσιών Medicare και Medicaid (CMS). Σύμφωνα με την δικηγόρο του Τέξας, Jerri Lynn Ward:

«τα CMS επέτρεψαν ‘παραβιάσεις’ της ομοσπονδιακής νομοθεσίας περί των δικαιωμάτων των ασθενών. Συγκεκριμένα, τα CMS σκοπεύουν να επιτρέψουν στα νοσοκομεία να παραβιάζουν τα δικαιώματα των ασθενών ή των συγγενών τους όσον αφορά την πρόσβαση στους ιατρικούς φακέλους, το να δέχονται επισκέψεις και να μη τίθενται σε απομόνωση… τα δικαιώματα αυτά δεν θεσπίστηκαν από τα νοσοκομεία ή τα CMS και δεν μπορούν να καταργηθούν απ’ αυτά… Οι παραβιάσεις αποσκοπούν στο να απομονώσουν τον ασθενή, να αποκτήσουν τον απόλυτο έλεγχό του, και να του αρνηθούν –στον ίδιο ή στον νόμιμο συμπαραστάτη του– να αποφασίζει ασκώντας το δικαίωμά του σε ενημερωμένη συναίνεση».

Η δημιουργία μιας «Εθνικής Πανδημικής Έκτακτης Ανάγκης» δικαιολογούσε τέτοιες σαρωτικές ενέργειες που παρακάμπτουν τη λήψη ιατρικών αποφάσεων μεμονωμένων ιατρών και τα δικαιώματα των ασθενών. Ο νόμος CARES παρέχει στα νοσοκομεία κίνητρα για να χρησιμοποιούν θεραπείες που υπαγορεύονται αποκλειστικά από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση υπό την αιγίδα του Εθνικών Κέντρων Υγείας (NIH). Αυτά τα «δωράκια» πρέπει να επιστραφούν εάν δεν «κερδηθούν» τόσο με διαγνώσεις COVID όσο και με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου για την COVID.

Οι πληρωμές-μπόνους που καταβάλλονται στα νοσοκομεία περιλαμβάνουν:

• Μια «δωρεάν» απαιτούμενη εξέταση με τεστ PCR στην αίθουσα επειγόντων περιστατικών ή κατά την εισαγωγή κάθε ασθενή στο νοσοκομείο, με κάλυψη από το δημόσιο.

• Πληρωμή-μπόνους για κάθε θετική διάγνωση COVID.

• Πληρωμή-μπόνους για κάθε εισαγωγή COVID στο νοσοκομείο.

• Πληρωμή-μπόνους με έκπτωση 20% από τη Medicare επί του συνολικού λογαριασμού του νοσοκομείου για τη χρήση ρεμντεσιβίρης αντί για φάρμακα όπως η Ιβερμεκτίνη.

• Μεγαλύτερη πληρωμή-μπόνους στο νοσοκομείο εάν ένας ασθενής με COVID βρίσκεται σε μηχανική αναπνευστική υποστήριξη.

• Μεγαλύτερη πληρωμή-μπόνους στο νοσοκομείο εάν ως αιτία θανάτου αναφέρεται η COVID, ακόμα κι αν ο ασθενής δεν πέθανε απευθείας από COVID.

• Επιπλέον πληρωμές-μπόνους στους ιατροδικαστές που θέτουν τη διάγνωση COVID.

Τα Κέντρα Υπηρεσιών Medicare και Medicaid (CMS) εφάρμοσαν προγράμματα πληρωμών «βάσει αξίας», παρακολουθώντας ορισμένα δεδομένα, όπως, π.χ., πόσοι εργαζόμενοι σε μια μονάδα υγειονομικής περίθαλψης κάνουν τα εμβόλια-COVID. Αυτό εξηγεί γιατί πολλά νοσοκομεία εφάρμοσαν τις εντολές υποχρεωτικού εμβολιασμού για την COVID. Πληρώνονται περισσότερο.

Εκτός των νοσοκομείων, οι «μετρήσεις ποιότητας των γιατρών MIPS» συνδέουν το εισόδημά τους με την αμοιβή με βάση την απόδοση για τη θεραπεία ασθενών με φάρμακα για την COVID που πήραν προσωρινή –πειραματική– άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης (EUA). Η μη αναφορά των σχετικών πληροφοριών από τον γιατρό στα Κέντρα Υπηρεσιών Medicare και Medicaid (CMS) μπορεί να του κοστίσει απώλεια του 4% της αποζημίωσής του.

Λόγω της σύγχυσης με την ιατρική κωδικοποίηση και τη νομική ορολογία, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πραγματικό ποσό που εισπράττει κάθε νοσοκομείο ανά ασθενή με COVID. Ωστόσο, ο δικηγόρος Thomas Renz και οι πληροφοριοδότες του στα CMS έχουν υπολογίσει μια συνολική πληρωμή τουλάχιστον 100.000 $ ανά ασθενή.

Τι σημαίνει αυτό για την υγεία και την ασφάλειά σας ως ασθενή στο νοσοκομείο;

• Υπάρχουν θάνατοι από τις κυβερνητικά επιβαλλόμενες θεραπείες για την COVID. Για τη ρεμντεσιβίρη, οι μελέτες δείχνουν ότι το 71–75% των ασθενών υποφέρουν από κάποια παρενέργεια του φαρμάκου, που συχνά πρέπει να διακόπτεται μετά από 5 έως 10 ημέρες εξαιτίας των παρενεργειών που προκαλεί, όπως η βλάβη των νεφρών και του ήπατος και ο θάνατος. Οι δοκιμές της ρεμδεσιβίρης κατά τη διάρκεια της επιδημίας του ιού Έμπολα στη Δυτική Αφρική το 2018 έπρεπε να διακοπούν επειδή το ποσοστό θνησιμότητας ξεπέρασε το 50%. Ωστόσο, το 2020, ο Anthony Fauci είπε ότι το remdesivir επρόκειτο να είναι το φάρμακο που θα χρησιμοποιούν τα νοσοκομεία για τη θεραπεία της COVID, ακόμη και όταν οι κλινικές δοκιμές του remdesivir για την COVID έδειξαν παρόμοιες ανεπιθύμητες ενέργειες.

• Σε ασθενείς σε αναπνευστική υποστήριξη, ο αριθμός των θανάτων είναι συγκλονιστικός. Μια Έκθεση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ιατρικής (National Library of Medicine) τον Ιανουάριο του 2021 με 69 μελέτες που αφορούσαν περισσότερους από 57.000 ασθενείς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι: τα ποσοστά θνησιμότητας σε ασθενείς με COVID που βρίσκονταν σε αναπνευστική υποστήριξη ήταν 45%, ποσοστό που αυξάνονταν στο 84% στους ηλικιωμένους ασθενείς.

Ο δικηγόρος Thomas Renz ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου του Ιδρύματος Truth for Health ότι τα δεδομένα των Κέντρων Υπηρεσιών Medicare και Medicaid (CMS) έδειξαν ότι στα νοσοκομεία του Τέξας, το 84,9% του συνόλου των ασθενών πέθαναν μετά από περισσότερες από 96 ώρες σε αναπνευστήρα.

• Επίσης, υπάρχουν θάνατοι που οφείλονται στον περιορισμό των αποτελεσματικών θεραπειών στους νοσηλευόμενους ασθενείς. Ο Renz και μια ομάδα αναλυτών δεδομένων υπολόγισαν ότι περισσότεροι από 800.000 θάνατοι στα νοσοκομεία της Αμερικής, σε ασθενείς με COVID και με άλλες ασθένειες, έχουν προκληθεί από προσεγγίσεις που περιορίζουν τα υγρά, τη διατροφή, τα αντιβιοτικά, τα αποτελεσματικά αντιικά, τα αντιφλεγμονώδη και τις θεραπευτικές δόσεις αντιπηκτικών.

Διαπιστώνεται τώρα ότι η κυβέρνηση υπαγορεύει τη χειρότερη ιατρική περίθαλψη στην ιστορία μας: η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αρχικά έδωσε διαταγή για την εφαρμογή αναποτελεσματικών και επικίνδυνων θεραπειών για την COVID, και στη συνέχεια θέσπισε οικονομικά κίνητρα για τα νοσοκομεία και τους γιατρούς να χρησιμοποιούν μόνο αυτές τις «εγκεκριμένες» προσεγγίσεις.

Η πρώην αξιόπιστη ιατρική κοινότητα των νοσοκομείων μας και το ιατρικό προσωπικό που απασχολείται σ’ αυτά, ουσιαστικά έχουν μετατραπεί σε «κυνηγούς επικηρυγμένων» για τη ζωή σας.

Τώρα, οι ασθενείς πρέπει να πάρουν πρωτοφανή μέτρα για να αποφύγουν να πάνε στο νοσοκομείο για COVID. Πρέπει να προγραμματίσουν πριν αρρωστήσουν, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν εγκαίρως θεραπεία της COVID στο σπίτι, που μπορεί να τους βοηθήσει να σώσουν τη ζωή τους.