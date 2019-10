Χίλαρι Κλίντον: Προδοσία η εγκατάλειψη των Κούρδων συμμάχων μας από τον Τραμπ

Πληθώρα αντιδράσεων προκάλεσε η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη βορειοανατολική Συρία, αλλά και να ανάψει το «πράσινο φως» για μια τουρκική επιχείρηση στη Συρία.

Τόσο Δημοκρατικοί, όσο και Ρεπουμπλικανοί βουλευτές αντιδρούν στην απόφαση του Τραμπ. Για προδοσία έκανε λόγο η Χίλαρι Κλίντον.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι: Ο πρόεδρος έχει στοιχηθεί με τους αυταρχικούς ηγέτες της Τουρκίας και της Ρωσίας εις βάρος των πιστών συμμάχων μας και των συμφερόντων της Αμερικής. Η απόφασή του είναι μια αηδής προδοσία τόσο των Κούρδων όσο και του όρκου του ως πρόεδρος», δήλωσε χαρακτηριστικά η Χίλαρι Κλίντον.

