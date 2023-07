Κολομβία: Συγκλονιστικό τροχαίο με 10 νεκρούς και 31 τραυματίες

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 31 τραυματίστηκαν χθες Σάββατο στην Κολομβία όταν λεωφορείο έπεσε στη χαράδρα· τα περισσότερα από τα θύματα ήταν υπήκοοι Βενεζουέλας, που προσπαθούσαν να φθάσουν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις αρχές.

Αξιωματικός των ένοπλων δυνάμεων, ο συνταγματάρχης Λουίς Χεσούς Λεόν, τόνισε στον Τύπο ότι «το 90% των επιβαινόντων στο λεωφορείο είχε εθνικότητα Βενεζουέλας και κατεθυνόταν στον βορρά», προς «την πόλη Καρταχένα».

Σύμφωνα με την αστυνομία, νεκροί είναι επτά άνδρες και τρεις γυναίκες. Τα δύο θύματα ήταν ανήλικα.

