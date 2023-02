Κούρδοι εισέβαλαν στο Ευρωκοινοβούλιο ζητώντας την απελευθέρωση του Οτσαλάν

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο στο Στρασβούργο, όταν ομάδα νεαρών Κούρδων εισέβαλε στην αίθουσα της Ολομέλειας και πέταξε τρικάκια.

Ειδικότερα, μία ομάδα Κούρδων διέκοψε τη συνεδρίαση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, διαμαρτυρόμενη και απαιτώντας την ελευθερία του φυλακισμένου Κούρδου πολιτικού Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Business at the European Parliament in Strasbourg has been suspended after a debate on environmental plans was disrupted from the public gallery. @virginmedianews pic.twitter.com/8tjL63RlSZ

Οι νομοθέτες της ΕΕ που συμμετείχαν σε μια σημαντική συζήτηση σχετικά με το βιομηχανικό σχέδιο της ΕΕ για την καθαρή μηδενική εποχή της Πράσινης Συμφωνίας εκκένωσαν τον χώρο και η συνεδρίαση ανεστάλη μέχρι νεωτέρας, όπως μεταδίδει το EURACTIV.

Οι διαδηλωτές φώναζαν «Ελευθερία για τον Οτσαλάν» και πέταξαν αντικείμενα, πιθανότατα χαρτιά με κάποια γραπτά συνθήματα, σύμφωνα με κοινοβουλευτική πηγή που ήταν μάρτυρας του γεγονότος και επικαλείται το ίδιο μέσο.

Παρόμοια διαμαρτυρία με αίτημα την απελευθέρωση του Οτσαλάν είχε πραγματοποιηθεί και στις 8 Φεβρουαρίου στην πλατεία μπροστά από το Κοινοβούλιο της ΕΕ.

LAST MOMENT – #Kurdish Revolutionary Youth disrupts the #EuropeanParliament session demanding the freedom of Rêber APO!



Civil disobedience action is being carried out under the leadership of the members of TCŞ and TekoJIN! pic.twitter.com/efXdSpBK9W