Κραυγή απόγνωσης από τους κατοίκους της Σαγκάης

Ανατριχιαστικές είναι οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες μέρες και αφορούν τη Σαγκάη, καθώς η μεγαλύτερη πόλη της Κίνας βρίσκεται εδώ και τρεις εβδομάδες σε σκληρό lockdown. Οι Αρχές έχουν φτάσει στο σημείο να χωρίζουν τα παιδιά που έχουν μολυνθεί με Covid-19 από τους γονείς τους. Οι πολίτες δυσκολεύονται να προμηθευτούν τα απαραίτητα και η απομόνωση τους έχει οδηγήσει σε πραγματική απόγνωση.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter απεικονίζει τη Σαγκάη τη νύχτα. Με πλάνο τις δεκάδες πολυκατοικίες μπορεί κανείς να ακούσει τους εγκλωβισμένους να ουρλιάζουν. Οι ειδικοί εκφράζουν φόβους για μια πραγματικά δραματική εξέλιξη λόγω των αυστηρών μέτρων, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν και σε αύξηση του ποσοστού αυτοκτονιών.

Residents in #Shanghai screaming from high rise apartments after 7 straight days of the city lockdown. The narrator worries that there will be major problems. (in Shanghainese dialect—he predicts people can’t hold out much longer—he implies tragedy).pic.twitter.com/jsQt6IdQNh