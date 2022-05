Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν θέλει πόλεμο στην Ευρώπη - Υπάρχουν αγοραστές ενέργειας πέραν της Δύσης

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε, πως η Μόσχα δεν επιθυμεί τον πόλεμο στην Ευρώπη, όμως οι δυτικές χώρες θέλουν να δουν την Ρωσία να ηττάται στη στρατιωτική επιχείρησή της στην Ουκρανία.

«Αν ανησυχείτε για την προοπτική ενός πολέμου στην Ευρώπη - δεν το θέλουμε αυτό καθόλου», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη που έδωσε στο Μουσκάτ, έπειτα από συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν.

«Όμως σας εφιστώ την προσοχή στο γεγονός, ότι η Δύση είναι αυτή που διαρκώς και επιμόνως λέει, πως σ' αυτή την κατάσταση είναι απαραίτητο να ηττηθεί η Ρωσία. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας» πρόσθεσε.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε επίσης, πως η Ρωσία έχει αρκετούς αγοραστές για τους ενεργειακούς πόρους της πέραν των δυτικών χωρών.

«Η Δύση ας πληρώσει περισσότερα απ' ό,τι πλήρωνε στη Ρωσική Ομοσπονδία και ας εξηγήσει στον πληθυσμό της γιατί θα πρέπει να γίνει φτωχότερος», δήλωσε ο Λαβρόφ από το Μουσκάτ.

