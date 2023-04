Κονγκό: Τουλάχιστον 20 νεκροί από κατολίσθηση - Ανάμεσά τους και παιδιά

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και η τύχη αρκετών άλλων αγνοείται εξαιτίας της κατολίσθησης που σημειώθηκε την Κυριακή στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ανακοίνωσαν σήμερα (03/04) οι αρχές της αφρικανικής χώρας.

Τα θύματα, όλα γυναίκες και παιδιά, παρασύρθηκαν από κατολίσθηση που σημειώθηκε κοντά σε ποτάμι, στην περιοχή Μπολόουα, όπου είχαν συγκεντρωθεί για να πλύνουν ρούχα και μαγειρικά σκεύη, ανέφερε τοπικός αξιωματούχος, εκτιμώντας ότι και άλλα πτώματα θα βρεθούν θαμμένα στη λάσπη τις επόμενες ώρες.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται για τον εντοπισμό επιζώντων, διαβεβαίωσε εκπρόσωπος του κυβερνήτη της επαρχίας του Βόρειου Κίβου.

