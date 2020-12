«Λευκός καπνός» στη Σύνοδο Κορυφής για Ταμείο Ανάκαμψης και Προϋπολογισμό

Σε συμφωνία κατέληξαν οι ευρωπαίοι ηγέτες κατά τη Σύνοδο Κορυφής αναφορικά με τον προϋπολογισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Οι ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ κατάφεραν να άρουν τις διαφωνίες της Πολωνίας και της Ουγγαρίας και τα βέτο που πρόβαλλαν και να καταλήξουν σε συμφωνία.

Μετά τη συμφωνία, ξεκλειδώνει το πακέτο των 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως σχολίασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για την εκτέλεση του σχεδίου ανάκαμψης και την ανοικοδόμηση των οικονομιών των χωρών της ΕΕ που έχουν δεχτεί ισχυρό πλήγμα από τον κορωνοϊό.

