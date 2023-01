Λιοντάρι δάγκωσε θηριοδαμαστή στη Ρωσία - Τον έσωσε η σύζυγός του

Η τρομακτική στιγμή που ένα λιοντάρι επιτίθεται στον θηριοδαμαστή του καταγράφηκε σε βίντεο στο Σότσι, στη Ρωσία.

Ο Αλεξέι Μακαρένκο, 42 ετών, δέχθηκε επίθεση από το θηρίο, το οποίο τον έγδαρε και τον τραυμάτισε με τα δόντια του, κατά τη διάρκεια μιας παράστασης, μπροστά σε παιδιά και γονείς. Όμως η σύζυγός του, Όλγα Μπορίσοβα, 43 ετών, επίσης εκπαιδεύτρια, του έσωσε τη ζωή διώχνοντας το ζώο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το δράμα ξεκίνησε όταν δύο αρσενικά λιοντάρια άρχισαν να τσακώνονται κατά τη διάρκεια ενός νούμερου στην αρένα των 1.200 θέσεων. Ο Μακαρένκο παρενέβη, προσπαθώντας να σταματήσει τον καβγά, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση ενός τρίτου λιονταριού που επιτέθηκε στον εκπαιδευτή, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

At Sochi circus, a lion attacked his trainer. Some quick thinking by the performer’s wife saved the day. pic.twitter.com/v9qtan4pvc